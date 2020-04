Kvalitní spánek je pro děti důležitý

Přečtete si 6 tipů, jak dětem poskytnout ideální podmínky pro kvalitní spánek.

1. První projevy únavy u dětí

Všímejte si prvních projevů únavy a uložte vaše dítko ke spánku včas. Mezi první projevy patří mnutí očí, často i prohrabávání vlásků a tahání za uši. Tyto příznaky únavy jsou zaměňovány s dojmem, že se dítě nudí. Snažíme se ho tedy zabavit a znovu ho dalšími podněty probouzíme. Promeškáme tak ideální příležitost k tomu, ho uložit do postýlky a snadno uspat.

2. Ideální místo pro spánek

Pro rychlejší usínání je doporučená teplota v místnosti nižší než v celém bytě. Místnost by měla být tmavá. Je tedy vhodné zatemnit okna závěsy proti pronikání světla z uličního osvětlení. Názory na úroveň hluku se různí. Převládá názor, že je vhodná určitá míra hluku, aby pak dítě nevzbudil každý zvuk z okolí. Někteří kojenci mají dokonce problém v úplném tichu usnout a v okamžiku, kdy jim pustíte zvuk bílého šumu, tak okamžitě usínají. Na internetu najdete mnoho nahrávek zvuku fénu, vysavače, které často fungují až magicky a zaberou prakticky okamžitě.

Udělejte z postýlky bezpečný ráj pro dítě

Pro správný vývoj malých dětí je důležitý výběr dětské matrace. V žádném případě není vhodná měkká matrace a matrace z paměťové pěny. Dítě potřebuje pevnou oporu těla. Vhodné jsou matrace ze studené pěny a hybridních pěn. Poloha na zádech u miminek snižuje riziko syndromu náhlého úmrtí kojence. Mnoho miminek však lépe usíná na boku. Proto doporučujeme vždy používat monitor dechu. Matraci pro miminko vybírejte pečlivě a zaměřte se i na pratelnost potahu a možnost použití s monitorem dechu.

4. Vytvořte spací rituál

Jeden z nejvíce důležitých návyků pro rychlejší usínání je pravidelnosti. Vytvořte proto dítěti spací rituál. Tento rituál by měl být složený ze 2-3 aktivit, které budete každý večer opakovat. U těch nejmenších to bývá koupání, následná masáž a krmení. U starších přibývá čtení pohádky. Pokud vaše miminko nemá například koupání rádo, nezahrnujte ho do spacího rituálu a koupejte jindy během dne. Po správném nastavení rituálu bude usínání pro vaše dítě mnohem snazší

5. Pokud ještě není čas spánku, zkuste dítě nenechat usnout

Podle některých studií dítě rychleji usíná a lépe spí, je-li do postýlky uložené bdělé. Pokud dítě usne dříve, než pravidelně chodí spát, například u pohádky, a přeneseme ho do postýlky, jeho spánek často není tak vydatný a spí kratší dobu.

6. Ideální je, když dítě miminko dokáže usnout samo

Obzvláště s prvním miminkem podléháme pokušení udělat vše pro to, aby dítě usnulo. Na některé platí houpání, na jiné jízda v autě. Může se však stát, že miminko jinak nebude chtít usnout. Snažte se tedy o to, aby dítě usnulo samo. Časem poznáte, který noční pláč značí bolesti bříška a který pouze vyžaduje dlouhé usínání v náruči, že kterého si po pár týdnech odrovnáte záda.

Rada na závěr

Důležité je zkoušet, co vašemu dítěti vyhovuje. Každý jsme originál a možná zrovna vy máte doma spáče, které rychleji usne za jiných okolností než většina. Berte i ohled na sebe a nastavte takový režim, který zvládnete dodržovat dlouhodobě. Hodinové uspání v náruči s přibývající váhou miminka dlouhodobě zvládnout opravdu nejde.