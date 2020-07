Kurzové sázení jako národní sport

Věčné diskuze na téma český národní sport mohou ustat. Není to fotbal ani hokej, nýbrž hazard.

Češi prosází desítky miliard ročně

Statistiky jsou neúprosné. Češi sázení milují a ročně je stojí několik miliard. V roce 2019 vzrostl objem kurzových sázek meziročně o 22,3 procenta na 84,95 miliardy korun! Drtivá většina (78,4 miliardy Kč) se prosázela na internetu v online sázkových kancelářích. Byť se může zdát, že pobočkovému sázení pomalu zvoní hrana, opak je pravdou. Dokazuje to meziroční nárůst o 3,6 procenta na 6,6 miliardy. Při informaci Českého statistického úřadu, že na konci roku 2019 dosáhl počet obyvatel České republiky 10,69 milionů, lze jednoduchým výpočtem zjistit, že Češi prosázeli průměrně zhruba 7 947 Kč na jednoho obyvatele.

Kolik sázkařů je ve skutečnosti ziskových?

Prosázet během jednoho roku 85 miliard korun je jedna věc, ovšem dosáhnout při takovém objemu na výhry ve výši pouhých 76 miliard korun je věc druhá. Češi tedy v kurzovém sázení přišli za loňský rok o zhruba 9 miliard korun. Nasnadě je tedy otázka, zda vůbec existují sázkaři, kteří jsou dlouhodobě v plusu a kolik jich je.

Při pročítání sázkařských webů a fór nejčastěji narážíme na tvrzení, že v kurzovém sázení je ziskové cca 1 až 2 procenta sázkařů, nejoptimističtější odhady počítají až s pěti procenty. Skutečného čísla se v podstatě dopátrat nelze, zajímavější ovšem je, zjišťovat, co dělají ti úspěšní jinak. Co je odlišuje? Jsou to detailnější znalosti? Roky praxe a vzdělávání se? A co kurz, jak velkou hraje roli? Tyto a mnohé další otázky jsou zodpovězeny v Akademii kurzového sázení, která je takovým nezbytným základem k pochopení hlavních principů úspěšného kurzového sázení. Profitabilní sázkař se z vás nestane přes noc, ovšem dlouhodobou pílí a osvojením si určitých dovedností tomu půjdete výrazně naproti. A vězte, že ten, kdo nemá ponětí, co znamenají termíny jako valuebetting, bankroll management či YIELD, se úspěchu nikdy nedočká.

Kurzové sázení až na druhém místě

85 miliard korun je na první pohled obrovské číslo, ovšem v celkovém objemu 394 miliard korun, které Češi loni v hazardu prosázeli, tvoří až druhou nejvýznamnější položku. Mnohem více, konkrétně 265 miliard korun, vložili hráči do takzvaných technických her, tedy např. výherních automatů a jejich internetových alternativ. Pozornosti by neměl uniknout pokračující trend přesouvání hráčů na internet. Zatímco v roce 2018 představovaly sázky v kamenných hernách dvojnásobek internetových sázek, loni se poměr obrátil Češi navštívili casino online a prosázeli 196 miliard, zatímco v klasických hernách jen necelých 69 miliard

Přesun hazardu do online světa není ničím překvapivým. Online casina se dnes předhání v lepších bonusech a nabídkách, jež hráčům nabízí, že tomu lze jen stěží odolávat. V mnoha hernách navíc lze narazit i na tzv. free spins neboli volné otáčky zdarma, které hráči obdrží po registraci, aniž by museli vložit jedinou korunu.