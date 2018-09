Kupní síla se vyčerpává, v některých krajích už dochází ke stagnaci cen nemovitostí

Realitní trh v některých částech České republiky narazil na své možnosti. Ceny za nemovitosti už nerostou zejména v Moravskoslezském kraji, v Olomouckém kraji nebo například na Vysočině. „Další zdražování v těchto oblastech je spíše přáním prodávajících, my očekáváme stagnaci a koncem roku mírné zlevňování. Naopak cena za metr čtvrteční ve velkých městech ještě do konce roku poroste,“ předpovídá Martin Fojtík, provozní ředitel společnosti Fincentrum Reality.

Částečný vliv na ochlazení cen má Česká národní banka, která přitvrzuje v regulaci hypoték. Zájemci budou od 1. října pod detailnějším zkoumáním jejich finančních možností. Faktorů je ale podle Fincentrum Reality více. "Ubývají kupující, kteří jsou ochotni a schopni takto vysoké ceny za nemovitosti akceptovat. Studna prostě není bezedná," tvrdil Martin Fojtík.

V některých lokalitách České republiky ceny na realitním trhu s nejvyšší pravděpodobností neporostou. V současné době spíše stagnují. "Předpokládali jsme, že se tak bude dít koncem roku, ale nerůst cen registrujeme už teď. A to hlavně v Moravskoslezském a Olomouckém kraji nebo na Vysočině. Myslím, že by zde do konce roku mohly jít ceny dokonce dolů," prohlásil Martin Fojtík, podle kterého se očekávání lokálních developerů v těchto oblastech dlouhodobě vezla na pozitivní vlně prodejů. "Jenže v některých případech jsou ta očekávání přehnaná a banky jim svými odhady pro výpočet hypoték dávají za pravdu. Regulaci tak nenazývám tvrdým omezením, ale jako zdravý krok."

Podle analytiků společnosti Fincentrum se regulace hypoték dotkne zejména nízkopříjmových skupin. Lidé s menšími finančními možnostmi aktuálně zvažují, zda si vzít hypoteční úvěr před začátkem října. "Vysoce bonitní klienti regulaci tolik neřeší. Zároveň ale také nepocítí mírné zlevňování nemovitostí probíhající zejména v regionech. Kvůli růstu úrokových sazeb by totiž zájemce stejně moc neušetřil," prohlásil Zdeněk Prim, exkluzivní poradce společnosti Fincentrum.

Ceny v Praze naopak ještě porostou

Zlevňovat v první řadě budou byty před rekonstrukcí, bez výtahů a zejména v okrajových částech měst s horší dostupností. To se však netýká Prahy. Tam Fincentrum Reality očekává meziroční růst v řádu vyšších jednotek procent, a to především v atraktivních lokalitách. "Obávám se, že Praha na vlně z realitní bubliny ještě chvíli pojede. Také Brno nebo Plzeň jsou známé svým dlouhým setrvačným efektem. Pokud se bude dále ekonomice dařit a tato města dále porostou v počtu nově zde fungujících zahraničních firem a nárůstu turismu, tak očekáváme i v příštím roce mírné zdražování."

O tom, že realitní trh není zdravě nastaven, svědčí také momenty z běžné praxe makléřů. "Prodávající mají neobvykle vysoká očekávání od realitních makléřů na prodejní cenu. Když ale následně získají peníze a kupují jinou nemovitost, nestačí se divit, kolik že to vlastně všechno stojí," doplnil Martin Fojtík z Fincentrum Reality.

Aktuální ceny nemovitostí

Moravskoslezský kraj 25 000 - 43 000 za metr čtvereční

Olomoucký kraj 30 000 - 67 000 za metr čtvereční

Kraj Vysočina 25 000 - 43 000 za metr čtvereční

Praha cca 70 000 za metr čtvereční

Moravskoslezský kraj - meziroční navýšení cen nemovitostí

2016 10 %

2017 8 %

2018 3 % (po pololetí)

Olomoucký kraj - meziroční navýšení cen nemovitostí

2016 9 %

2017 7 %

2018 2 % (po pololetí)

Kraj Vysočina - meziroční navýšení cen nemovitostí

2016 8 %

2017 5 %

2018 1 % (po pololetí)

Praha

2016 19 %

2017 15 %

2018 7 % (po pololetí)