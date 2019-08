Kryolipolýza - funguje nebo jde o plané sliby?

Snadné hubnutí v leže? Zní to jako sen, jen se položíte a pomocí přístroje hubnete. Přestože marketingové slogany slibují doslova zázraky, buďte na pozoru. Je jen pár nechirurgických metod, které vám pomohou zformovat postavu. Kryolipolýza je bezesporu jednou z nich.

Video: Asklepion

Jak lze tuk zničit bez použití skalpelu?

Principem neinvazivních formovacích ošetření je štěpení tukových buněk například pomocí ultrazvuku, roztoku nebo mrazem. Po dobu několika týdnů tělo tuk postupně odplavuje nebo se o jeho likvidaci postará metabolismus. Obecně se tento proces nazývá lipolýza. Na trhu naleznete různé druhy přístrojů, které lipolýzu slibují. Jejich výkony mohou být směšné a klienti na ně pochopitelně zanevřou. Tyto přístroje většinou najdete v kosmetických salonech nebo pochybných estetických studiích. Existují ale i efektivní přístroje, které jsou zpravidla dražší a najdete je na renomovaných klinikách nebo v dermatologických ordinacích.

Kryolipolýza ničí tukové buňky pomocí mrazu

Kryolipolýza patří k procedurám s největším účinkem redukce tuku. Ke štěpení tukových buněk využívá chlad. V praxi to vypadá tak, že vám lékař nasaje 1 nebo více problematických partií do speciální hlavice, která danou oblast začne ochlazovat na teplotu -8 °C. Jedná se o maximální možnou teplotu, při které jsou ostatní tkáně v bezpečí. Počítejte s tím, že vám ošetření zabere zhruba 1 hodinu. Poté se můžete pohodlně vrátit do práce nebo k běžným aktivitám.

Kryolipolýza zformuje bříško, paže nebo zadeček

Kryolipolýza dobře funguje na různé části těla. Během jednoho sezení lze ošetřit i více partií najednou (např. vnitřní a vnější stehna). U párových partií aplikujeme naráz 2 hlavice. Mezi nejžádanější patří ošetření břicha, boků, zad, stehen, zadečku a paží. Efekt nečekejte ze dne na den, přichází postupně (6-8 týdnů) s tím, jak se tělo zbavuje narušených tukových buněk. V případě kryolipolýzy vám na rozdíl od většiny jiných neinvazivních metod bude stačit jedna návštěva. Můžete ji podstoupit i opakovaně, než dosáhnete kýženého úbytku tuku. Tento proces je naprosto bezpečný a organizmus nijak nezatěžuje.

Umíme vypnout i pleť na těle

Jak hubneme, může se stát, že nám na těle zůstane povolená nebo dokonce povislá kůže. Tento jev se objevuje i po těhotenství. Naštěstí i s tím si umí estetická dermatologie poradit. Novinkou v péči o pokožku je vysoce výkonný laser Fotona, který má široké spektrum využití, mimo jiné zpevňuje i kůži. Tělové ošetření Fotona TightSculpting využívá dvě vlnové délky laserového záření k dosažení hlubokého i povrchového vypnutí pleti. Díky tomu dochází k stimulaci tvorby kolagenu a zpevnění pokožky. Kolagenní vlákna se díky laserovému záření stáhnou, stará a poškozená se vstřebají a během šesti týdnů se začínají tvořit nová, pružnější a kvalitnější.

Kryolipolýza není hubnutí

Někdy si pacienti slibují od hubnoucích procedur více, než co jim mohou skutečně nabídnout. Pokud zvažujete, že byste kryolipolýzu podstoupili, mějte na paměti, že se nejedná o hubnutí v pravém slova smyslu, ale jen o lokální opatření. Nepočítejte s tím, že po ošetření uvidíte na váze, jak vám mizí kila. Bodyforming zlepšuje proporce těla a pomáhá zredukovat tuk v problematických partiích, kde se ho nejde zbavit dietami ani cvičením. Pokud toužíte po výrazném úbytku tuku, trvalá a efektivní může být jen změna poměru mezi příjmem a výdejem energie, tzn. racionální změna jídelníčku a vyšší pohybová aktivita. Jedině tak lze očekávat větší redukci tukových buněk.