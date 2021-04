Krizové řízení jihlavské nemocnice – inspirace pro digitalizaci státní správy

Pandemie koronaviru ukázala, že informační systémy veřejné správy nejsou připravené na nenadálé události a velké množství uživatelů. Schopnost reagovat na aktuální potřeby je přitom velice důležitá pro každou organizaci. V Česku ale najdeme řešení, kterými se stát může inspirovat.

Jedním z nich je přístup jihlavské nemocnice, která zvládla náročný provoz během krizového režimu díky využití cloudových řešení.

Během uplynulého roku jsme byli svědky zrychlené digitální transformace. To co dříve trvalo roky, se muselo změnit během pár týdnů. Byla to velká výzva zejména pro veřejnou správu a zdravotnictví. Ať už se jednalo o zajištění základních funkcí státu, potřebu rychle analyzovat velké množství dat nebo reakci na nepříznivý vývoj pandemie, po celém světě začaly státní instituce využívat pro tyto výzvy cloudová řešení.

Bezpečnost díky cloudu

Nemocnice v Jihlavě používala během hlavní vlny pandemie téměř 1000 počítačů. Systémy nemocnice se začaly potýkat s extrémním vytížením a potřebou zajistit dostupnost většího počtu online služeb, aby mohlo dojít k omezení fyzického kontaktu mezi jednotlivými pracovišti, ale i mezi zaměstnanci a pacienty. Nemocnice tak potřebovala rychle najít řešení, která zjednoduší práci zaměstnanců. Systém navíc musel zajistit bezpečné uložení a přístup k citlivým datům pacientů. Nemocnice proto maximálně zvýšila úsilí v započaté adopci celého ekosystému Microsoft 365 a cloudovou platformu Azure.

"Jedním z důvodů volby platformy Microsoft byla bezpečnost. Potřebujeme například šifrování mailů pro bezpečné předávání citlivých dat mezi zdravotnickými zařízeními, ale také bezpečný přístup zaměstnanců k citlivým datům s pomocí multifaktorového ověřování," říká David Zažímal, náměstek pro informatiku a kybernetickou bezpečnost Nemocnice Jihlava.

Během krizového provozu využívala nemocnice také Microsoft Teams pro organizaci práce a školení nových pracovníků. "Technologie se osvědčila také v komunikaci mezi nemocnicí a dalšími institucemi. Dokázali jsme v počátcích pandemie propojit infekční oddělení s call centrem krajské hygienické stanice. Díky tomu bylo možné vést evidenci pacientů, zapojených laboratoří i výsledků testů," popisuje Lenka Axlerová, ředitelka pro sektor veřejné správy ve společnosti Microsoft. Nemocnice navíc zavedla aplikaci na sdílení zdravotnické dokumentace mezi Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina a v rámci implementace nového nemocničního informačního systému také virtuální desktopy (WVD) v prostředí Azure. Nemocnice začala využívat i chytrého chatbota, konkrétně pro dárce krve.

Inspirace pro veřejnou správu

Podobné problémy, jaké potkaly jihlavskou nemocnici během pandemie, sužují dlouhodobě i veřejnou správu. "Orgány veřejné moci používají na 7 400 různých informačních systémů. Jejich provoz a údržba stojí přes 15 miliard korun za rok. Tyto náklady by mohly být výrazně nižší a kvalita poskytovaných služeb vyšší, pokud by veřejná správa dokázala více využívat potenciálu cloudového prostředí," zdůrazňuje Axlerová.

Vývoj řešení na cloudové platformě je rychlý a umožňuje plně využít úspor z rozsahu při zajištění vysoké míry bezpečnosti. Příkladem je inteligentní formulář pro OSVČ žádající o "ošetřovné", který vyrobila společnost Unicorn ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu za necelý týden, aniž by se fyzicky setkali. "Vyvinutá aplikace je přístupná z mobilu, tabletu či počítače a spolehlivě funguje a přijímá žádosti OSVČ o "ošetřovné" od prvního dne jejího spuštění," říká CEO Unicorn Systems Jan Jaroš.