Kratos se vrátil! Ve strhujícím a brutálním God of War píše další kapitolu svého života

Pamatujete na skvělou sérii God of War, která se stala vlajkovou lodí exkluzivních videoher pro PlayStation? Kdo by mohl zapomenout! Spartský válečník Kratos byl podveden svým pánem Áreem a zmanipulován, aby zavraždil svou vlastní ženu Lysandru a dceru Calliop. Poté se vydal na cestu pomsty proti svému bývalému pánovi, která byla nebezpečná a plná všelijakých příšer. Na samém konci byl hlavní hrdina jmenován bohem války a postupně se dostal do sportu s Diem a dalšími bohy. Letos v dubnu dorazil na PlayStation 4 zbrusu nový díl, jenž je v mnoha ohledech jiný, ale zároveň si zachovává vše, co jsme měli tak rádi na původní trilogii i prequelu Ascension, odehrávajícím se krátce po prvním díle.

Ve zbrusu novém God of War od předešlých uplynula dlouhá doba. Pomstu olympským bohům má Kratos dávno za sebou a přestěhoval se daleko na sever, do říše severských božstev a netvorů. Se svou milovanou ženou zplodili syna. Známý kruťas je starší, moudřejší a na první pohled bez svého všudypřítomného hněvu. Jednoho dne se ale něco stane, Kratos přijde o svou ženu a syn o milovanou matku. S velkými pochybnostmi se rozhodne splnit poslední přání zesnulé a s nezkušeným synem Atreem se pustí do nového dobrodružství v tvrdém a nelítostném světě uprostřed divokých lesů, hor a severských legend. Bojovat bude o přežití a zároveň učit svého potomka, aby dokázal totéž… ale také se bude snažit zabránit mu, aby opakoval krví potřísněné omyly, jichž se Duch Sparty dopustil. Foto: God of War Nové God of War kombinuje oblíbené charakteristické prvky kultovní série. Připravte se na brutální boj a velkolepé souboje. Tyhle dvě důležité vlastnosti jsou obohaceny o podmanivý příběh, jenž představuje novou podobu Kratova světa. K tomu si přičtěte volnou kameru nahlížející přes rameno hlavního protagonisty. Poskytuje až intimní pohled na svět a přibližuje dění jako nikdy předtím. Buďte si jisti, že při hraní God of War vás čeká celá řada překvapení, navíc si vše užijete s profesionálními českými titulky, aby vám z příběhu nic neuniklo. Redaktoři známých herních magazínů byli ze severského dobrodružství Krata a jeho syna natolik nadšeni, že bez váhání sáhli po maximálních známkách. Český server Zing.cz ve své recenzi napsal, že God of War měl vysoké ambice, které naplnil do posledního písmena. "Studio v Santa Monice udělalo obrovský kus práce, který dokáže k obrazovkám přikovat na několik desítek hodin. Takže na nic nečekejte a upalujte nakopat zadky trollům" - 10/10. Na Hrej.cz sáhli po 5/5 za návrat legendy v té nejlepší formě. "Kratos se na nové generaci zbavil starých návyků a dokázal, že i bouřlivák jeho formátu může dospět. Skvělý mix akce, puzzlů a poutavého vyprávění ve slušivém kabátku. Nenechte si to ujít!" Foto: God of War I v zahraničí si God of War vysloužilo vysoké známky. IGN.com udělilo 10/10 s tím, že jde o hotové mistrovské dílo. The Telegraph nazval hru fenomenální a vytáhl pět hvězdiček z pěti možných. Nezapomeňte, že God of War si nejvíce užijete na konzoli PlayStation 4 Pro, která díky svému výkonu přináší intenzivní ostrovu grafiku, živé barvy, a ještě stabilnější a plynulejší frekvenci snímků za sekundu. U God of War na PS4 Pro si navíc vyberete, zda chcete dobrodružství prožít v maximálním možném rozlišení s detailní grafikou či s plynulejší hratelností.