Kouzlo exotických dálek či krásy tuzemských regionů na veletrhu HOLIDAY WORLD 2018

Sedmadvacátý ročník největšího středoevropského veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2018 na Výstavišti v pražských Holešovicích představí téměř celý svět. Ve dnech 15. – 18. února tohoto roku proběhne souběžně s mezinárodním veletrhem gastronomie TOP GASTRO & HOTEL 2018 a World Filmem, cestovatelským festivalem plným besed, projekcí a výstav s významnými cestovateli, jako například Petrem Horkým, Jiřím Kolbabou, Pavlem Stehlíkem nebo Miroslavem Stinglem a dalšími.

Na veletrhu Holiday World se bude prezentovat celkem 46 zemí světa. Neděle 18. února bude pak zaměřena na rodiny s dětmi. Pro ty kdo plánují cestovat s dětmi do tří let a hledají informace o zajímavých městech a místech po celém světě, která s nimi lze pohodlně navštívit, je určena platforma Baby City Guide. Letošní partnerskou zemí veletrhu se stane Slovensko. Toto partnerství není náhodné, naopak bylo vybráno na počest stému výročí Československa a pětadvacetiletému výročí samostatnosti obou republik. Na oslavu tohoto výročí je připraven na neděli 18. února pro československé páry vstup na veletrh zdarma. Bezplatný vstup je připraven také pro pětadvacetileté, jako je i výročí obou republik. Návštěvníci se mohou zapojit do řady soutěží, jako například o 14ti denní zájezd All Inclusive pro dvě osoby od CK Neckerman nebo získat kupóny na slevu na zájezd. V rámci veletržního programu vystoupí i zpěvačka Celeste Buckingham

Dovolená na Slovensku - dobrý nápad!

Hlavním partnerem veletrhu je v letošním roce Slovensko. Čechům tolik blízké a přátelské, bez omezení jazykových bariér. Velmi významné je toto partnerství především v roce, kdy Česká republika slaví 100. výročí vzniku Československé republiky a 25. výročí osamostatnění obou republik. Na veletrhu se představí největší kulturní unikáty i atraktivní incentivní programy. Na pódiích vystoupí lidoví umělci s temperamentním slovenským folklórem, výrobce fujar a pasteveckých bičů předvede, jak se s nimi mistrně pracuje. Návštěvníci veletrhu budou mít možnost také ochutnat slovenské speciality.

Zájezdy za milion - soutěž pro návštěvníky veletrhu

Kromě našich sousedů a dalších evropských zemí včetně Středomoří mohou návštěvníci načerpat informace o exotických krajinách, jako jsou Thajsko, Čína, Indonésie, Dominikánská republika, Kuba, Mexiko, Srí Lanka, Palestina a mnoho dalších a za zvýhodněné veletržní ceny přímo zakoupit konkrétní zájezdy od cestovních kanceláří a agentur. Součástí bude i soutěž. Ti šťastnější tyto zájezdy vyhrají v soutěži Zájezdy za milion! Každý den budou mít všichni přítomní příležitost na veletrhu získat hodnotný zájezd a samozřejmě i slevové kupony pro příští turistickou sezonu. Zájezdy a slevové kupony na zájezdy bude možné vyhrát pouze osobně na veletrhu Holiday World 2018. Tyto ceny do soutěže věnovala CK Neckermann a další cestovní kanceláře a agentury. V minulém roce si výherní kupón odneslo přes 100 návštěvníků, kteří se prostřednictvím svých mobilních telefonů přihlásili do soutěže. Podrobnosti o soutěži jsou na www.zajezdyzamilion.cz.

Bohatý doprovodný program

Během celého víkendu bude probíhat bohatý doprovodný program. Součástí veletrhu budou zajímavé workshopy, přednášky a semináře na aktuální témata v oboru. Návštěvníci veletrhu budou moci prostřednictvím expozic procestovat téměř celý svět, poznat kulturu, památky, národní zvyklosti či ochutnat místní speciality.

World Film - setkání s osobnostmi i s jejich dobrodružnými zážitky

Již tradiční a velmi atraktivní součástí veletrhu HOLIDAY WORLD je víkendová přehlídka filmů, autogramiád, vystoupení cestovatelů a prezentace jejich nových dobrodružství, premiér nových filmů a výstav fotografií z cest pod názvem WORLD FILM. Tento festival bude probíhat v Křižíkově pavilonu B ve dnech 17. a 18. února a návštěvníci na něm mají jedinečnou možnost osobně potkat zajímavé cestovatelské osobnosti. Mezi nimi bude i legendární český cestovatel Miroslav Zikmund. Stejně tak jako i autoři knihy STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA Petr Horký, Miroslav Náplava a Vladimír Kroc. Ty budou moct návštěvníci potkat při autogramiádě této knihy. Oceňovaný fotograf Václav Šilha se podělí o zážitky z návštěv ohroženého kmene amazonských indiánů Waorani. Připraveno je i napínavé povídání polárníků Markéty Peggy Marvanové a Adama Závišky a představení jejich knihy První stopa. Dále příběhy úspěšného spisovatele Pavla Stehlíka, veterána z Afganistánu. Tomáš a Hana Hájkovi se podělí o své zkušenosti z cestování s dětmi, které není omezující, naopak může otevřít nové pohledy na svět. Lukáš Matějček se podělí o lepší i horší zážitky ze své cesty stopem po Iránu.

Podrobnější informace naleznete zde: http://www.holidayworld.cz/doprovodny-program/festival-worldfilm.html

Další informace naleznete na www.holidayworld.cz a www.top-gastro.cz.