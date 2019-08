Konference Brand Management 2019 představí marketing jako klíč k růstu

Společnost Blue Events právě zveřejnila program letošního největšího setkání seniorních marketérů Brand Management 2019. Netrpělivě očekávaná konference se koná 2. 10. v prostorách Cubex Centrum Praha. Akce každoročně nastoluje klíčové téma pro marketéry, ředitele a majitele firem na našem trhu. Do 21. srpna je k dispozici výhodná registrace za cenu Early Birds.

Téma letošního ročníku "Jak růst v nových podmínkách" a hlavní řečnice Jenni Romaniuk dosud přilákaly 150 účastníků z 60 firem. Zástupkyně světoznámého Ehrenberg-Bass Institutu vystoupí v Česku vůbec poprvé. "Marketing má nezastupitelnou roli v růstu byznysu firmy, rozhodně to není jen hra s pojmy a dojmy. Věříme, že je-li správně uchopen a postaven na reálné evidenci, stává se marketing klíčovým motorem pro transformaci firem a dosažení udržitelného růstu," říká Jan Patera, konzultant společnosti Blue Events.

Poznejte nové zákony

Výsledky robustních analýz Ehrenberg-Bass Institutu shrnuje bestseller How Brands Grow. Nové české vydání této knihy už četli všichni řečníci a získají jej zdarma také všichni účastníci. Kniha shrnuje půl století poznatků o zákonitostech marketingu platných napříč trhy a kategoriemi. Keynote speaker Jenni Romaniuk to vše zná z první ruky, napsala spolu s Byronem Sharpem pokračování teto knihy. Jenni patří k největším odborníkům na metriky pro výzkum značek, na efektivitu reklamy, loajalitu či koncepty jako distinctive assets a word of mouth. Vede institut, kde padesát odborníků pomáhá největším světovým firmám zlepšovat jejich marketing. "Na základě objevů Zákonů růstu můžeme identifikovat sedm hlavních ,hříchů‘ v oblastech, jako je tvorba reklamy, mediální nákup, segmentace zákazníků, diferenciaci značek, a v mnoha dalších. Tyto poznatky vás přivedou na jasnou ,cestu k vykoupení‘ směrem k udržitelnému růstu vašich značek a byznysu," slibuje Jenni Romaniuk.

Elita domácího marketingu

O své zkušenosti a recepty na to jak růst v nových podmínkách se podělí také další domácí odborníci. Vystoupí zejména klienti a zástupci firem, kde je marketing mozkem a srdcem rozvoje, má prokazatelné výsledky a dlouhodobou vizi. Jsou to Tomáš Ptáček (Brown-Forman ČR), Olin Novák (Rohlík), Jiří Vlasák (Kofola ČeskoSlovensko), Petra Novotná (Slovak Telekom) či Jarmila Vindušková (Linet). Účastníci se mohou těšit i na zajímavé příběhy proměn značek, jako je třeba budování nových kategorií v příspěvku Stevena Donaldsona (British American Tobacco), nebo nejoceňovanější rebranding minulého roku v podání Pavla Wernera (MIBO koloběžky). Nové prostředí pro značky a cesty k vykoupení představí Lukáš Kružberský (Red Media), Martin Smrž (Junior Achievement CR), Jaroslav Malina a Jan Suda (McCann Prague), Jan Javornický (Elite Solutions), Ondřej Gottwald (IMCC Europe) a Petr Chládek (Jihomoravské inovační centrum)

Brand Management je platformou pro setkání všech, kteří vlastní, řídí či jinak ovlivňují osud značek na našem trhu. Jedná se o zástupce sektorů od FMCG, retailu přes B2B služby, IT a telco, průmyslovou výrobu po finance a státní správu. Účastní se nejen brand manažeři, ale také ředitelé marketingu, členové představenstva či majitelé firem.

