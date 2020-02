Kompatibilní náplň tiskárnu nepoškodí. A navíc ještě ušetříte

Dát, nebo nedát do své tiskárny neoriginální náplň? Otázka, kterou si nejednou položil každý majitel tiskárny při pohledu na závratné ceny originálních tonerů. Výrobci je dohnali do absurdních výšek, ovšem jejich sny o horentních výdělcích začaly otřásat alternativní produkty, které nabízejí stejnou kvalitu za nesrovnatelně menší peníze. Není se proto co divit, že po nich lidé sahají rádi a často.

Kompatibilní náplň v kvalitě originálu Levný toner neznamená, že je se jedná o padělek nebo falzifikát, i když přední výrobci tiskáren, kteří se snaží hájit své tučné zisky to rádi tvrdí a straší zákazníky nejrůznějšími mýty. Nejrozšířenější je ten, že neoriginální náplň tiskárnu poškodí. Jistě, pokud si objednáte toner z pochybného zdroje, tomuto riziku se opravdu vystavujete. Ovšem většina výrobců alternativních náplní jsou seriózní firmy, které dlouhodobě působí na trhu a drží příslušnou certifikaci, která prokazuje, že jejich výrobky jsou kvalitativně naprosto srovnatelné s dražšími konkurenty. Disponují často rozsáhlou prodejní a servisní síti, čímž jsou pro zákazníky dobře dostupné. Nebojte se ani repasovaných kazet Další možností, jak ulevit rozpočtu při pořizování potřeb pro tisk, jsou repasované nebo chcete-li renovované kazety. Součástí každého nového přístroje jsou originální náplně do tiskárny, které když dojdou, můžete nechat jednoduše znovu naplnit. Tento způsob opětovného využití je nejen ekonomický, ale také ekologický, protože na výrobu jedné kazety s barvou se spotřebuje až pět litrů ropy. Originální kazety se znovu naplní, čímže se z ní stane neoriginální kompatibilní toner. Amatérskému plnění se vyhýbejte Jako všude, i tady platí, že zlatá střední cesta je nejlepší. Nehledejte vždy jen nejnižší cenu, protože ta může znamenat čirý amaterismus, který se při repasovaní náplní nevyplatí a v konečném důsledku může opravdu způsobit znehodnocení tiskárny. Dívejte se proto na renomé a zkušenosti dodavatele a také na jeho technologické zázemí. Jedním z nejprůkaznějších znaků kvality jsou certifikace. Seriózní výrobce se s nimi jistě rád pochlubí.