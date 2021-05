Kolo štěstí rozdá královské výhry! Staňte se majitelem zbrusu nové Škody Fabia Combi

Jaké auto miluje snad úplně každý Čech? Ano, jde o ty z mladoboleslavské Škody, které jsou symbolem naší šikovnosti i národní hrdosti. A kterých jezdí nejen v ČR, ale i po Evropě a zbytku světa miliony. Asi i proto je faktem, že se na novou Fabii mnohdy čeká třeba i třičtvrtě roku.

Fabia v populární prodloužené verzi Combi může být vaše mnohem dřív. Odteď si ji můžete vytočit na Kole štěstí Sazka Klubu, který v průběhu května až července rozdá dokonce dva kusy tohoto autohitu.

Čím víc kartu používáte, tím větší šance na výhru

Dostat se do hry je přitom úplně jednoduché - stačí pravidelně používat svoji klubovou Sazka kartu. A protože účast v soutěži není nikterak limitovaná, nezapomeňte svoji kartu vyndat z peněženky pokaždé, když si půjdete pro stírací los nebo tiket do loterie od Sazky.

Termíny soutěže o Škodu Fabia Combi

kolo: 3. května - 13. června 2021 kolo: 14. června - 25. července 2021



Hlavní výhra v podobě Škody Fabie Combi ale rozhodně není tím jediným, oč se v Sazka Klubu hraje. Oblíbená soutěž Kolo štěstí je totiž dalším způsobem, jak vyhrát, Sazka takto každý měsíc rozdá tisíce cen za miliony.

Jak Kolo štěstí funguje v 7 jednoduchých krocích

Kola štěstí se mohou zúčastnit pouze členové Sazka Klubu. Poté, co klubovou Sazka kartu použijete při nákupu losu nebo tiketu, dostanete druhý den SMS zprávu s linkem do hry Kolo štěstí. Po rozkliknutí odkazu se dostanete na stránku s Kolem štěstí, kde si můžete zatočit. Až se Kolo štěstí zastaví, máte šanci získat finanční výhru v řádu desetikorun, trefit ale můžete až 1 000 Kč. Vyhraná částka se vám uloží na Sazka kartu. Peníze můžete použít na nákup nového losu či tiketu do loterie, anebo si je vyzvednout v hotovosti, když při příští návštěvě prodejny s terminálem Sazky předložíte svoji klubovou kartu. Nevyhráli jste okamžitou výhru? Jde snad o ještě lepší zprávu! V takovém případě jste zařazeni do slosování o hlavní prémii měsíce, tedy nyní o onu Škodu Fabia Combi!

Šťastná čísla i informace o výhře

Není to ale jen soutěž Kolo štěstí, proč členů Sazka Klubu neustále přibývá. Uložte si na Sazka kartu svá šťastná čísla a v obchodě se nebudete muset zabývat zdlouhavým vyplňováním tiketu. Vsazeno tak budete mít za pár chvil. Pokud navíc vyhrajete, dostanete od nás podle svého přání buď email, nebo SMS, a žádná výhra vám tak už neuteče.



Nyní navíc můžete mít svoji klubovou kartu přímo v aplikaci Sazky. K přidání stačí mít po ruce svoji Sazka kartu a chytrý telefon s nainstalovanou apkou. Po jejím otevření v dolním menu stisknete tlačítko Sazka karta a pomocí fotoaparátu se vám pak karta do aplikace Sazky naskenuje.



Jestli zatím členem Sazka Klubu nejste, není nic jednoduššího, než to napravit. Registrovat se lze na prodejním místě s terminálem Sazky, kterých jsou tisíce po celé republice. Klikněte si pro to nejbližší na tento odkaz.

