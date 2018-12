Když se v mládí zadlužíte, táhne se to s vámi celý život

Stává se to častěji mladým mužům. Řidičský průkaz mají ještě „teplý“ a už běží do autobazaru koupit si svoje první auto. Projdou se mezi vozy a vyberou to, které má nejvíce koní, aby jej mohli na českých silnicích řádně otestovat. Jak za něj zaplatí? Žádný problém. Vezmou si úvěr, leasing nebo v nejhorším případě si to koupí na dluh u kámoše.

Zkušeností s řízením vozidla mají málo, přesto řídí silný vůz, který je na dálku slyšet. Jenže povinnost sjednat si havarijní pojištění není. A proč by si ho také mladík pořizoval, když je to drahé a on přeci nikdy nenabourá. Jenže po dvou měsících ježdění uklouzne na náledí a způsobí nehodu. Naštěstí se nikomu nic nestane, jenže auto už je nepojízdné. Řidič tak už nemá svého miláčka, ale má dluhy a je na kraji dluhové pasti. Z výplaty mu zbývá akorát na splátku třísettisícové půjčky na auto. Nemůže vytvářet žádnou rezervu, a když přijde další nepříjemná událost, jako rozbitá pračka nebo lednice, bude muset jít pro další "spotřebák". Dluhová spirála se roztáčí a nemá konce.

Že tyto příběhy neznáte? Pak máte štěstí a zřejmě žijete v sociální bublině lidí, kteří peníze mají. Ale je tu i dost těch, kteří úspory nemají a trápí je dluhy. Podle serveru mapaexekuci.cz bylo v roce 2017 počet lidí v exekuci 863 tisíc. Každý desátý člověk v Česku tak už dostal obsílku od exekutora, což je alarmující číslo.

S půjčkami je to jako s ohněm - dobrý sluha, ale zlý pán. Vždy je třeba rozlišovat, na co si peníze půjčujete. Existují i smysluplné půjčky, které mají své opodstatnění. Základní pohled na to, jestli si berete úvěr, by měl být podle toho, jestli to, co si na dluh pořizujete, má hodnotu dlouhodobého charakteru. Doba trvání by měla být rozhodně delší, než je doba splácení. To znamená, půjčovat si na spotřební elektroniku, dovolenou, nebo dárky opravdu nemá smysl. Doba trvání dovolené je týden až čtrnáct dní. Splácet přitom můžete třeba rok. Opakem toho je například půjčka na vzdělání, studijní pobyt v zahraničí, či rekvalifikační kurz. V tomto případě se jedná o trvalé zvýšení vaší kvalifikace, což by mělo mít za následek zvýšení platu nebo minimálně lepší postavení na trhu práce. V tomto případě je úvěr smysluplný.

Úvěr na bydlení je v dnešní době standardem. S otazníkem může být úvěr na automobil. Pokud jej nezbytně potřebujete k dopravě do zaměstnání nebo pro výkon vašeho povolání, pak je úvěr na místě. Pokud jej potřebujete, jen abyste oslnili své okolí, že na to "máte", pak zadržte a zkuste je oslnit až ve chvíli, kdy na to budete skutečně mít.

Svým klientům se snažím radit, jak se vypořádat s dluhy. Vždy je nejlepší, když se potkáme už na začátku jejich kariéry, když dostanou své první výplaty. Stačí tak málo a člověk nespadne do dluhové propasti. S mladými lidmi stačí odkládat už jen pětistovka měsíčně a začít tvořit rezervy. Když se pak rozbije něco v domácnosti, nemusí běžet do banky pro svůj první úvěr. Pokud jsou dostatečně zodpovědní, dokážou si i na to auto vydělat za pár let. Práce finančního poradce by měla být především o tom, že lidi učíte s penězi pracovat tak, aby jim peníze sloužily a nedostali se do krysího závodu od výplaty k výplatě.