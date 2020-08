Kde najdete opravdový ráj na zemi? Zajeďte si na australské pláže.

Otevřete oblíbenou knížku, relaxujte, přehoďte si osušku přes lehátko jen kousek od břehu, pospávejte, zatímco na vás svítí dopolední paprsky slunce, a pak se osvěžte v průzračné mořské vodě. Nezní to jako sen? Poznejte australské pláže, vybrali jsme pro vás ty nejkrásnější pláže v Austrálii.

Pokud chcete být v centru dění

Máte rádi klid a relax na pláži, ale chcete být na dovolené v Austrálii v centru dění, užívat si celé řady výhod, které nabízí velkoměsta? Pak si zajeďte na Bondi Beach, která je pro vás jako dělaná. Vzdušnou čarou je pláž s oblíbeným bazénem s mořskou vodou pouze 10 kilometrů. Pokud si chcete dobít energii a večer prozkoumávat vyhlášené podniky, pak toto místo vřele doporučujeme.

Dlouhou chvíli si můžete zkrátit pozorováním surfařů, kteří si po celý rok užívají zdejší vlny. Můžete se k nim rovnou přidat. Na místě není problém půjčit si prkno nebo si zaplatit výuku se zkušeným lektorem. Přivezete si z dovolené nejen krásné opálení, ale také zážitky z nové dovednosti. Pokud máte raději "suchozemskou" aktivitu, projděte se po Bondi to Coogee Coastal Walk. Jedná se o pobřežní stezku, která spojuje hned několik pláží v okolí Sydney. Ať už se projdete po celé její délce, nebo si vyberete nějakou její část, provedeme vás neustále se měnícími výhledy na oceán.

Pokud jste romantici

Vydejte se na Whitehaven Beach, která je splněným snem každého romantika toužící po pozorování západu slunce s výhledem na vlny omývající bílý písek pláže. Klid, azurová, průzračná voda, nekonečný horizont a výhledy jako z dokonalého obrazu. Tato scenérie musí obměkčit i zatvrzelé realisty. Její unikátností je, že se na ní nedá dojít nebo dojet. Abyste spatřili tuto památku UNESCO, je potřeba se sem vydat na lodi. Whitehaven je součástí souostroví Whitsunday Islands. Souostroví má 74 ostrovů, z nichž každý je jinou verzí ráje. Petr z cestovní kanceláře Go2, trávicí velkou část roku v Austrálii, doporučuje z bohaté nabídky společností, využít pro cestu Whitsundays Sailing Adventure. Za každý australský dolar, který utratíte za dvou až třídenní plavbu na moderním katamaránu napočítáte jeden dechberoucí pohled na okolní přírodu.

TIP: Vydejte se na jeden ze zájezdů do Austrálie. Čeká na vás program plný zážitků a český místní průvodce.

Pro ty, kteří touží po aktivní dovolené

Láká vás batoh na zádech a trek fascinující přírodou? Vydejte se do Tasmánie na několika hodinový trek divočinou. Ta je právem zařazena do světového dědictví UNESCO a skrývá tak opravdový poklad. Wineglass Bay má tvar sklenice na víno a je tak ideálním místem ke koupání. Ta vám doslova vezme dech. Třešničkou na dortu může být pozorování velryb.

Austrálie drží, co se týče pláží, dokonce i Guinnesův rekord. Když pojedete na jih, narazíte na Hyams Beach, která je oficiálně nejbělejší pláž na světě. Zkušeným řidičům nic nebrání půjčit si auto a vyrazit tak na dvouhodinovou jízdu za tímto rekordmanem. Pokud pro svou dovolenou hledáte ojedinělé místo bez přílišné komerce, pak se vydejte do zátoky Jervis Bay. Jedná se o lokalitu, kam jezdí odpočívat především místní a masovým turismem je zatím neobjevená. Užijte si krásný tento koutek Austrálie. Zní to jako sen? Splňte si ho, zkušení průvodci vám rádi pomohou.