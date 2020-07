Karel Zima si zamiloval nejen přírodu Plzeňského kraje.

Vynikající herec, ale také otec dvou dětí, scénárista, hudebník, bývalý automobilový závodník, cestovatel nebo například dárce ledviny. To vše a nejen to je Karel Zima.

Karle, tento výčet napovídá, že jste velice renesanční člověk, ale jedna věc vybočuje z obvyklého resumé…

Asi máte na mysli to darování ledviny. Ale podle mě ani tahle "akcička" nevybočuje. Nepovažuju to za něco nadpřirozeného. Když můžu, tak pomůžu, jak by řekla moje maminka :-) . A i tohle souvisí s Plzní víc než dost, protože nám tu transplantaci prováděli právě v Plzni v nemocnici Na Lochotíně. Jsou to už dva roky, co jsem jí (ledvinu) nabídl Karlovi Vaňkovi, se kterým jsem se tehdy úplně neznal. Ale tušil jsem, že je to prima člověk. Bydlí přece v Plzni a určitě, stejně jako já, nevolí komunisty… :-) Od samotné operace uběhl rok a půl a my jsme s Karlem děsně rádi, že se to povedlo. Medicína umí dneska opravdu zázraky… Veškerý personál plzeňské fakultní nemocnice (v našem případě šlo zejména o oddělení nefrologie a chirurgie) byl a je na špičkové úrovni, stejně jako celá nemocnice. Byla to dlouhá cesta a dopadla nad očekávání. Karel žije normální život… Co víc si přát! Ale Plzeň a její kraj mám rád i z jiných důvodů už mnoho let…



Z vašich slov tedy vyplývá, že máte k Plzeňskému kraji blízko. Máte nějaké oblíbené destinace na dovolenou…

Ano, s Plzní mě pojí mnoho zážitků, včetně pracovních. Kromě toho, že jsem zde i točil film Hany, hraju už několik let ve dvou komediích v divadle Pluto, Plzeňáci určitě vědí. Známá kabaretní scéna manželů Kikinčukových funguje skoro dvacet let a o mnoho déle jezdíme hrát pohostinsky i do divadla Alfa.

Co se týče destinací na dovču nebo výlet, není jich v Plzeňském kraji zrovna málo. Těch možností je nespočet… Ze všech bych uvedl například Konstantinovy Lázně, nádherné místo i okolí, kde se nikdo z rodiny nebude nudit. Je zde možnost užít si wellness, děti se pak můžou prohánět na in-line dráze a pokud nechcete, aby vám frnkly, nasadíte helmu a vyrazíte s nima. A to nemluvím o nádherném hradu Gutštejn. Pro mě byl ještě do nedávna neznámý a dost se stydím.. :-) No a pak přijde žízeň… :-)



Tak tenhle rozhovor se začíná ubírat správným směrem…

(smích) Když vám totiž po výletu vyschne v krku, je ideální navštívit třeba pivovar Chodovar, který jsme našli nedaleko Konstantinových Lázní v obci Chodová Planá. To byla pecka. Zaručuju vám, že ve vás skvělé pivo z tohoto pivovaru zmizí, ani nebudete vědět jak… A to nemluvím o restauraci ve skále a pivních lázních! Nádhera… Moje babička by určitě řekla: "Nehltej tak, ty Janku"…

Zkrátka skvělý zážitek nejen pro pivaře! Alespoň naše rodinka si to užila velmi a rozhodně nikdo nelitoval..

Karel Zima si zamiloval nejen přírodu Plzeňského kraje | Video: komerční článek



Také velmi rád sportujete. Co například taková cykloturistika?

Ano, ale spíš jen rekreačně, ovšem o to s větším nadšením. Vždycky jsem rád sportoval. Teď je to hlavně kolo, běh, badminton a pinčes. A když jsme u té cykloturistiky, jedna důležitá informace pro ty, kteří přijedou na Plzeňsko. Nedávno jsem objevil trošku zapomenutý kraj na sever od Plzně. A lidově řečeno jsem zíral jako husa do flašky, jak říkávala moje babička. Příroda a baroko tady cykloturistiku povyšují na jedinečný sportovní zážitek propojený s duchovnem a dávnými časy baroka. Jsou tu totiž přímo barokní cyklotrasy!

Jako výchozí bod doporučuji Plasy. Tam jsme se ubytovali a je tam i minipivovar, což je taky příjemné. Za pozornost stojí určitě i tamní Santiniho klášter. Tato neuvěřitelná stavba může stát na bažině jen díky dubovým pilotám… Koho architektura zajímá trochu víc, může navštívit Centrum stavitelského dědictví, které je v budově bývalého pivovaru. Taky velký zážitek… Dalšími skvosty jsou například barokní perla - Zámek Manětín, poutní místo - kostel zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici nebo malebné místo nad údolím řeky Střely a zároveň nejmenší české historické město - Rabštejn nad Střelou.

Jak říkám, je toho mnoho a na své si musí přijít opravdu každý, ať je vám deset nebo sto let.

Již jste zmínil kolo, pivo, lázně… Co ještě vyhledáváte na dovolené?

Tak já třeba taky moc rád chodím. I velký vzdálenosti… Ať už po památkách nebo jen tak se toulat přírodou, kterou zbožňuju! V Plzeňském kraji jsem si oblíbil hned několik lokalit na Šumavě, Chodsku nebo v Českém lese. Určitě je to okolí Sušice. A pokud můžu poradit, Sušice je skvělý výchozí bod takzvaného Šumavského trojhradí, do kterého patří Rabí - nejrozsáhlejší hradní zřícenina v Čechách, Velhartice a Kašperk - nejvýše položený královský hrad v Česku. Připadali jsme si jako v ráji, když jsme absolvovali pěší trasy malebnou Šumavou a Českým lesem. Třeba na Zlaté stezce šly i naše děti v pubertálním věku často jen s otevřenou pusou. My jsme se ubytovali v Železné Rudě, ale dá se i na Modravě nebo v Kašperských Horách. A právě v okolí Železné Rudy mám oblíbenou trasu za ledovcovými jezery, Čertovo a Černým, to je dokonce největší jezero v Česku s hloubkou až čtyřicet metrů. Ale pozor, ani v jednom nekoupat! No a pro cyklisty je tady parádní Eurovelo 13 - Stezka železné opony nebo pro bikery Bike X Zone Sušice a Bikepark Špičák. Vybere si prostě každý…



Ano Šumava nabízí propojení úchvatné přírody a zábavy, ale co zmíněné Chodsko nebo Český Les?

No na to bych nezapomněl, nebojte… Chodsko je přece jedinečná národopisná oblast. Já miluju centrum Chodska, tedy Domažlice, kterým jsem jako malý říkal Domalžíce :-) Tady je výjimečná gastronomie, ty jejich koláče a krčmy.. ach… Když jsme tam byli naposledy, udělali jsme si rovnou výlet do známého Klenčí pod Čerchovem a pak rovnou na Čerchov. Skvělej zážitek…doporučuju. No a Český les skýtá i mnohá tajemství pohnuté historie v podobě zaniklých obcí uprostřed hlubokých lesů. Tam jsem si zase připadal trochu jako v Temném kraji, kriminálním seriálu, kde hraju detektiva, který sepisuje báje a pověsti ze svého kraje…

Už jste mě pomalu přesvědčil, jaký kout Česka letos vyrazím objevovat… A po těch všech nádherných místech. Dá se někde svlažit?

Javor, jak by řekla Leontýnka z filmu Ať žijí duchové. Tedy samozřejmě! Skvělý koupání jsme měli třeba na přehradě Hracholusky, kde je rekreační oblast plná kempů, koupání a vodních sportů a ještě tam brázdí vody přehrady parník! V okolí je ale taky nespočet biotopů a krásných čistých lomů. Nebo kousek od Domažlic je rekreační středisko Babylon, kde je i autokemp.. Takže houby zle, jak by řekla moje maminka.

Zdá se, že Plzeňský kraj opravdu stojí za to poznat. Děkuji moc za výborné tipy a už si jdu balit…

Rádo se stalo! Užijte si dosyta Plzeňský kraj a tě pic, jak by řekl můj děda. Třeba se někde potkáme :-)

Stáhněte si katalog Dovolená v Plzeňském kraji