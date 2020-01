Kam s vašimi poklady? Je tu nové 1. IT Gymnázium v Praze.

V Praze - Satalicích se otevírá nové soukromé 1. IT Gymnázium, které chce představit zcela inovativní přístup ve vzdělávání.

Školu založili lidé z praxe a chtějí se zaměřit na výuku informační a informatické gramotnosti.

"Náš absolvent bude schopen najít okamžitě uplatnění na pracovním trhu," říká ředitelka školy Mgr. Markéta Fibigerová , programátorka a analytička, vzděláním učitelka českého jazyka a dějepisu.

Video: komerční článek

Trochu jiný start do života

"Chceme umožnit mladým lidem trochu jiný start do života", říká dále ředitelka, "když v devatenácti vyjdou z gymnázia, aby už mohli být samostatní a finančně nezávislí na rodičích a k tomu, aby mohli dále studovat - v zásadě cokoliv, co budou chtít, protože budou mít všeobecné vzdělání. Věříme, že v našem případě opravdu kvalitní, takové, které odpovídá potřebám moderní doby."

Konec nerdů v IT

Nerdům v IT odzvonilo, najdeme na homepage webových stránek školy.

Ředitelka Markéta Fibigerová k tomu říká: "IT oblast dávno prorůstá do všech odvětví, do všech progresivních oborů a potřebuje úplně normální lidi, ne nějaké podivíny." Je přesvědčena, že v IT jsou potřeba především lidé schopní řešit problémy, efektivně komunikovat a spolupracovat a též jedinci, kteří mají přehled a orientují se nejen v technické oblasti. "Právě proto jsme se rozhodli vybudovat gymnázium a ne průmyslovku."

Výuka IT

"Výuka IT bude zaměřena daleko více prakticky, než bývá na školách zvykem, máme totiž osobní zkušenost s tím, jak se akademické znalosti třeba i z vysokých škol často míjejí s tím, co je pak v práci potřeba. Zároveň ale chceme udržet i tu teoretickou úroveň, protože rozvíjí myšlení. Budeme tedy učit konkrétní věci na konkrétních technologiích, ideálně takových, které jsou v kurzu, a k tomu budeme učit matematiku, logiku, algoritmizaci, ale třeba také šifrování a ledasjaké zábavné věci, máme na to v týmu experta.

Předmět integrující vzdělávací oblast Matematika a její aplikace a IKT se bude jmenovat Infor/matika a v prvním ročníku ho budeme mít 8 hodin týdně."

Od současnosti zpět

"Kromě Infor/matiky budeme mít předměty Humanities a Science - tam se nám promítnou skoro všechny ostatní vzdělávací oblasti. Budeme začínat dneškem; v prváku probereme dějiny 21.století a vše, co s tím souvisí. Představte si současnou literaturu, současné společenské, politické a kulturní dění, Českou republiku v kontextu Evropy a Evropu v kontextu světa, mocenské sféry, USA a Rusko, válečné konflikty na východě, náboženství, je toho opravdu hodně a vše to nyní intenzivně připravujeme, k tomu též současná hudba, divadlo a film, nejenom to vysoké, ale též různé zajímavé fenomény, pro příklad uveďme žánr fantasy."

Důraz na angličtinu a sport, zbořit mýtus o ajťácích coby peciválech

"Proč mluvit anglicky jen v hodinách angličtiny, v životě to tak přece není a například v IT je angličtina zcela běžná.

Chceme se věnovat sportu. Nejde nám ale o nějaké výkony, spíš o radost z pohybu a o to, co zdravého a pozitivního sport přináší," říká ředitelka Markéta Fibigerová, sama aktivní horolezkyně a skialpinistka.

Zakládající pedagogický tým, zleva: Mgr. Radka Čapková, ředitelka Mgr. Markéta Fibigerová, Mgr. Markéta Tuhá.