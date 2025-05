Julius Caesar v Egyptě a také poprvé v Ostravě

Händelův nejslavnější operní opus o Caesarově tažení do Egypta a jeho vztahu s královnou Kleopatrou ovládne ostravské Divadlo Antonína Dvořáka na konci sezóny! Premiéra bude 19. června a po pěti představeních se inscenace přesune na festival do Znojma.

Ostravu čeká mimořádná operní událost! V koprodukci Národního divadla moravskoslezského a festivalu Hudba Znojmo zazní v Divadle Antonína Dvořáka od 19. června pouze 5x a v Ostravě vůbec poprvé velká barokní opera v historicky poučené interpretaci a v podání tří světově uznávaných kontratenoristů. Dílo Georga Friedricha Händela Julius Caesar v Egyptě bude uvedeno v italském originále s českými a anglickými titulky. Hrát bude Czech Ensemble Baroque pod vedením dirigenta Romana Válka. Režie Jiří Nekvasil. Jde vůbec o první spolupráci renomovaného znojemského festivalu s kamenným divadlem!

"Naše inscenace se v červenci přesune na tři představení do nedivadelního prostoru s názvem Domeček ve Znojmě. Divákům se tak nabízí i možnost porovnat obě dvě podoby inscenace - v Ostravě i ve Znojmě a já doporučuji absolvovat obě. Věřím, že k návštěvě této luxusní operní lahůdky motivuje i obsazení světové kontratenorové špičky v čele s Andreasem Schollem v roli Julia Caesara," říká Jiří Nekvasil.

Slavný německý kontratenorista Andreas Scholl získal řadu ocenění a byl nominován na Cenu Grammy. Během své více než třicetileté kariéry vydal řadu úspěšných nahrávek (nejen) barokní hudby a spolupracoval s předními světovými orchestry, jako jsou Berlínská filharmonie či Newyorská filharmonie. Jeho výkony slyšelo publikum na prestižních festivalech (včetně Proms). Role římského imperátora pro něj není nová. Jako Julius Caesar se v této Händelově opeře objevil mimo jiné po boku Cecilie Bartoli v Opéra Royal de Versailles nebo na festivalu v Salcburku.

Na světových scénách se Scholl pohybuje celá léta naprosto suverénně a stále si to podle svých slov užívá! Na Ostravu se těší. "Georg Friedrich Händel patřil k nejlepším skladatelům, kteří dokonale rozuměli lidskému hlasu. Byl doslova posedlý zpěváky - neváhal cestovat z Londýna do Drážďan (v 18. století!), jen aby slyšel konkrétního pěvce a přesvědčil ho, aby přijel do Londýna zpívat jeho operu. Ale na rozdíl od skladatelů, kteří pracovali pro krále nebo šlechtu, se musel sám postarat o komerční úspěch svých děl. Proto do každé opery vždy zařadil dva až tři ‚hity‘. Kromě toho byl mistrem dramatu. Věděl, jak vyprávět příběh tak, aby byl univerzální a oslovil publikum napříč generacemi, ať už jsou kulisy vyprávění jakékoliv. To platí i pro operu Julius Caesar v Egyptě, jejíž děj lze snadno zasadit do různých období, protože ty principy jsou všeobecně platné, byť je příběh inspirován skutečnými historickými osobnostmi," přibližuje Andreas Scholl.

V Ostravě se po boku Andrease Scholla objeví i další dva světoví kontratenoristé: Valer Sabadus a Franko Klisović. Kleopatru ztvární Doubravka Novotná. V dalších rolích vystoupí Monika Jägerová a Michal Marhold. Hrát se bude ve scéně Daniela Dvořáka a v kostýmech Hany Kelar Knotkové. V Ostravě bude mít opera po premiéře 19. června jen čtyři exkluzívní reprízy: 21., 22., 25. a 26. června. Ve Znojmě uvidí diváci operu od 10. července s Andreasem Schollem třikrát; v jedné z rolí se ve Znojmě objeví Adam Plachetka. www.ndm.cz