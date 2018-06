Jsou vaše úspory v ohrožení? Investujte!

Znáte nejčastějšího zlodějíčka vašich úspor? Možná vás to překvapí, ale je to inflace! Průměrný Čech si totiž nejčastěji spoří na běžných či spořicích účtech, jejichž úrok je často nižší než průměrná inflace. Tento zlodějíček ukrajuje jejich hodnotu tak, že zvyšuje cenu zboží.

Nejsnadněji se tato "loupež" dá přiblížit na příkladech. Představte si taková vajíčka. V roce 1997 stálo jedno vejce 2,80 Kč. O deset let později je to už 5 Kč. Stejně tak vám může klesnout hodnota peněz, které máte uložené takříkajíc "pod polštářem". Tyto peníze totiž ztrácí v čase hodnotu. To samé se děje i na účtech, které mají nižší úrok než hodnotu inflace. Zboží za posledních 20 let zdražilo zhruba o 80 %, nicméně pomyslná stokoruna, uložená pod polštářem, nezvýšila svou hodnotu ani o haléř. Dnes bychom z takové stokoruny měli pouhých 55 Kč.

Jak tomuto proradnému zlodějíčkovi ale zabránit? Je důležité vědět, že průměrná inflace za posledních 20 let je 2,9 % ročně. Spoření pod polštářem i klasické spořicí produkty však v konečném důsledku tuto hranici nepřekonají, čímž pádem peníze uložené v nich ztrácí na hodnotě. Vhodným nástrojem jsou podílové fondy, které jsou schopné inflačního zlodějíčka překonat.

Není však rozumné investovat všechny peníze. I výše zmíněné bankovní instrumenty mají své místo na poli osobních financí. Na běžném účtu mějte připraveny peníze na tři měsíce. Na spořicím účtu je vhodné mít zálohu na přibližně jeden rok. Zbytek peněz, které jinak nevyužijete, ležely by ladem a ztrácely na hodnotě, je vhodné investovat a nechat pracovat jinde.

Prostřednictvím investic do podílových fondů si dnes třeba na důchod může zkusit přilepšit opravdu téměř každý. Průměrný klient ING investuje do ING fondů měsíčně 500 Kč a svým investičním profilem se řadí spíše mezi opatrné investory, sázející na jistotu. V nabídce fondů ING si však na své přijdou i odvážnější investoři libující si v riziku. Z nabídky ING fondů lidé nejčastěji investují do Aria Lion Balanced či Fidelity Global Dividend, přičemž díky nové mobilní aplikaci si může vhodný investiční fond odpovídající vlastnímu investorskému záměru vybrat každý sám.

Velkou výhodou investování u ING Bank je komfort celého procesu. Své vlastní investiční portfolio si můžete založit on-line velmi snadno. Opravdu není nutné fyzicky navštívit pobočku ani tisknout jakékoliv papíry. Nyní si vystačíte s internetovým bankovnictvím, nebo dokonce jen s mobilní aplikací. V uživatelsky přívětivém prostředí naleznete přehled všech transakcí, vývoj investic, prodeje a nákupy v rámci ING Podílových fondů a mnoho dalšího.

Není nutné se bát ani výše investované částky. ING Bank totiž nabízí možnost pravidelných investic u základní nabídky už od stokoruny měsíčně. Konkurenční výhodou jsou navíc nulové vstupní a výstupní poplatky u všech fondů ze základní nabídky. Jak investovat s ING krok za krokem, včetně užitečných tipů, naleznete na vseoinvestovani.cz