Jsme jediní, kdo zaměstnanecké benefity inovuje, říká Ondřej Tyl z Benefit Plus

Česká značka Benefit Plus vznikla v roce 2003 s cílem přinést do zaměstnaneckých benefitů férovost, demokratizaci a inovace. Během dvaceti let přinesla do Česka jako první možnost online správy benefitů a zdigitalizovala stravenky. Nyní přichází s další novinkou, která mění pravidla hry.

"Když jsme před dvaceti lety začínali, zaměstnanecké benefity měly podobu balíčku vitamínů nebo štosu papírových poukázek," vzpomíná CEO Benefit Plus Ondřej Tyl. Možnost svobodně si vybrat na internetu jaké benefity zaměstnanec využije, například návštěvu posilovny, kina, koupi léků nebo knih, vůbec neexistovala.

Cafeterie není kavárna

Proto Benefit Plus jako první už v roce 2004 představil službu zvanou Cafeterie, tedy online přehled a e-shop všech benefitů, z nichž si zaměstnanec může sám vybírat podle svých preferencí. A dnes už je výraz "cafeterie" synonymem pro online správu benefitů.

Benefit Plus měl od začátku cíl zaměstnanecké benefity posouvat tak, aby lidem skutečně sloužily a prošlapávání vlastní cesty měl vetkané ve své DNA. Po Cafeterii přišel jako první s personalizovaným přehledem odměn Total Rewards, následovala řada specializovaných modulů jako Cashback, Pochvaly mezi zaměstnanci, Spolujízda nebo Bazar a v roce 2013 mobilní aplikace na správu benefitů pro iOS i Android. To vše spustil Benefit Plus jako první v Česku.

Povedlo se nám zbavit Česko "papírků"

Firmy ovšem měly kromě volnočasových benefitů zájem také o stravenky. "Nám se do toho moc nechtělo, přišlo nám to jako strašně nudná věc," směje se Ondřej Tyl. "Nakonec nás ale zákazníci přesvědčili, že pro ně nemá smysl mít jednoho dodavatele na stravenky a druhého na volnočasové benefity. Tak jsme do toho šli a podruhé změnili celý trh," vysvětluje. Protože nechtěli v roce 2014 nabízet stravenky v papírové podobě, přišli jako první ve střední Evropě rovnou s digitálními stravenkami. A v roce 2018 je propojili s klasickou bankovní kartou, což umožnilo zaměstnancům platit za obědy přesně na korunu i při překročení stravenkového rozpočtu. Opět jako první.

Mění pravidla hry. Zase.

Co chystá Benefit Plus dalšího? "Cafeterie vznikla před 20 lety a já nechci nutit dnešní dvacátníky, aby používali systém, který jsme vyvinuli pro jejich rodiče," říká Ondřej Tyl. Proto se v Benefit Plus rozhodli začít úplně od začátku a přijít se zcela novým nástrojem na správu zaměstnaneckých benefitů, který nabízí mnohem víc. "Nazvali jsme ho Múza, protože chceme, aby naše uživatele inspiroval ke kvalitnímu trávení volného času a péči o jejich zdraví."

Múza je inovativní systém benefitů, který nabízí nejen komplexní řešení volnočasových benefitů a stravenek, ale jako první na českém trhu přináší také řešení pro novou kategorii zdravotních benefitů, veškeré interní benefity a firemní agendy, jednotnou, rychlou a bezpečnou platební metodu díky vlastnímu QR platebnímu systému nebo výrazné zjednodušení práce a reportingu pro HR. "Už teď, jen pár dní po jejím odhalení, se nám ozvala řada firem, že ji chtějí okamžitě implementovat. Z prvních ohlasů jasně vidíme, že trh už na velkou změnu čekal," raduje se Ondřej Tyl.

A jak se sám Ondřej Tyl jako CEO největší české benefitové společnosti na benefity dívá? "Benefity vám štěstí v práci nezaručí. Ale vytváří obraz o tom, jaká firma skutečně je a jaké má hodnoty. Vnímáme je jako prodlouženou ruku firemní kultury, díky které máte možnost se na trhu práce skutečně odlišit a oslovit i mladou nastupující generaci zaměstnanců. A já jsem nesmírně vděčný, že mezi naše spokojené klienty patří největší firmy jako Česká Spořitelna nebo Vodafone, které jsou svojí firemní kulturou vyhlášené," uzavírá Ondřej Tyl.