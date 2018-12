JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSŮ SE MĚNÍ, CESTOVÁNÍ JE KOMFORTNĚJŠÍ A „CHYTŘEJŠÍ“

Občané Moravskoslezského kraje, kteří jezdí linkovými autobusy, by měli počítat s rozsáhlými změnami ve veřejné dopravě. Jízdní řády se v některých případech změnily tak, aby jednotlivé spoje na sebe lépe navazovaly. V šesti oblastech jezdí noví dopravci, kteří nasadili nové komfortnější a „chytřejší“ autobusy, vlídnější k životnímu prostředí.

"Změny jsme připravovali tak, aby veřejná autobusová doprava byla efektivní, rychlejší a jednodušší, zvýšila se kvalita a komfort dopravního spojení mezi jednotlivými městy a obcemi a dopravovali jsme se ekologičtěji," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

Moravskoslezský kraj má zájem na tom, aby autobusy jezdilo co nejvíce cestujících, aby pro ně bylo výhodné nechávat auta doma a využívat veřejnou dopravu. "Proto jsme v tendrech vybírali nové dopravce, kteří budou cestující přepravovat nízkopodlažními ekologickými autobusy, v nichž je samozřejmostí klimatizace, USB konektory, možnost platit kartou, a kteří postupně nabídnou další služby s využitím "chytrých" technologií," řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Upřesnil, že od 9. prosince autobusovou dopravu na Rýmařovsku, Bruntálsku, Krnovsku a v západní části Novojičínska nově zajišťuje společnost Transdev Morava s.r.o. V oblasti Novojičínsko východ je novým dopravcem ČSAD Vsetín a.s. O dopravní obslužnost Frýdlantska se stará ČSAD Frýdek-Místek a.s.

"Soustředíme se také na to, aby se veřejná doprava v kraji zjednodušila a zrychlila. To znamená na optimalizaci jízdních řádů, aby autobusy jezdily tam, kam lidé potřebují a v čase, kdy potřebují. Aby spoje na sebe navazovaly, ideálně aby byly propojeny s železniční dopravou," dodal náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Upozornil na to, že 9. prosince došlo k dílčím změnám jízdních řádů autobusů ve všech dopravních oblastech v kraji. Na mnoha místech se změnila organizace linek i jejich číslování. "Všechny změny jsme v předstihu projednali s vedením obcí a měst, kterých se to týká, a požádali jsme je, aby nové jízdní řády zveřejnili. Podrobné informace o změnách lidem poskytnou zaměstnanci společnosti Koordinátor ODIS, která je klíčovým aktérem v integrované veřejné dopravě," řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka. Doporučil cestujícím, aby se včas se změnami v autobusové dopravě seznámili. "Předejdou tak nepříjemným situacím. Může se totiž stát, že autobus, kterým byli zvyklí několik let pravidelně jezdit, teď přijede třeba o pět minut dříve, a oni zůstanou bezprizorně stát na zastávce a nestihnou přijet včas do práce nebo k lékaři. Takže ‚klikejte‘ na www.kodis.cz," vyzval náměstek hejtmana Jakub Unucka.