Jiří Homoláč o Battle of The Teams: Chci běžet co nejlépe pro sebe i pro tým.

Jiří Homoláč v italském Livignu momentálně trénuje na týmový maraton Battle of The Teams, který se uskuteční v neděli 30. května a je fenoménem v běžečkém sportu, neboť přichází s revolučním konceptem maratonu, který chce změnit jeho individuální pohled na týmový.

Jirko, jak probíhají tvé přípravy na Battle of The Teams? Proč padl výběr pro trénink zrovna na italské městečko Livigno?

"Po maratonu v Sieně, který se mi nepovedl a doběhl jsem v čase 2:19,02, proběhla celkem rychlá regenerace a o dva týdny později jsem vyhrál MČR na 10 000m v osobním rekordu na dráze (29:57,15), což mě příjemně naladilo a definitivně jsem se rozhodl, že bych se mohl dokázat připravit na další maraton v krátkém sledu. A protože jsem chtěl dát přípravě maximum, tak jsem odjel do Livigna, které je 1800 m.n.m. a snažil se navázat na vysokohorskou přípravu z Keni. V květnu mě také dost trápí alergie, takže se tady vyhnu jarnímu počasí, jelikož tu teprve roztává sníh."

Co říkáš na koncept nového závodu Battle of The Teams? Myslíš, že je to cesta správným směrem?

"Určitě to bude zajímavé a těším se na to. Může to být zajímavější i pro televizní diváky, protože bude virtuální pořadí týmů toho, jak si vedou a přepočet na předpokládaný čas doběhu podle mezičasů. To by se pak v druhé polovině mohlo pořadí pěkně přesýpat a být pekelně zajímavé pro fanoušky."

V čem bude pro tebe zásadní změna oproti individuálnímu maratonu, na který jsi zvyklý?

"Rozhodně se přidá i motivace zabojovat pro tým, ale myslím si, že kvůli tomu svoji taktiku nezměním. Prostě poběžím jako vždy, budu se snažit dosáhnout maxima, na které v daný den mám."

Když některý z běžců zaběhne svůj osobní rekord, přispěje do týmu body navíc. Bude i tato motivace rozhodující při tvém výkonu?

"I kvůli tomu jsem přípravu nepodcenil a odjel na vysokohorské soustředění. Chci být v co nejlepší formě a běžet co nejlépe pro sebe i pro tým."

Co říkáš na trať závodu, která startuje na Karlově Mostě a je vedena centrem Prahy?

"Za mě to bude určitě zajímavá varianta a zpestření oproti klasické maratonské trati v Praze.

I když to bude asi více na kostkách a kratším okruhu, bude to zajímavější pro diváky, kde běžce uvidí mnohem častěji a podpora bude mnohem větší. Četl jsem i nějakou kritiku, ale 10 000 m na dráze se běží na 25 kol. Proto si myslím, že 13 kol v rámci maratonu vadit nebude a pokud někdo na maratonu řeší počet kol, tak by možná raději ani neměl startovat."

Kvalifikační limit na Olympiádu je 2:11:30. Jak vidíš svoji šanci ho zaběhnout?

"Po závodu v Sieně, kdy to nedopadlo se na to už nebudu upínat. Zkusil jsem to, nevyšlo to. Nicméně jsem nepolevil v koncentraci na trénink a v Praze chci běžet dobře. Nikdo teď nemůže předpovědět, jaké budou v den závodu povětrnostní podmínky, jak poběží startovní pole a jak moc bude rychlá trať. Chci doběhnout do cíle a vědět, že to lépe nešlo."

Adidas loni představil nové běžecké boty Adizero Adios Pro, jak se ti v nich běhá, jak je hodnotíš?

"Běhá se mi v nich super. Perfektní tlumení i odraz. Nohy nejsou po závodech a trénincích tolik "obouchané" a to velmi urychluje regeneraci. Je to špičková závodní obuv, což dokazuje i mužský světový rekord na 1/2maraton, který byl v nich zaběhnutý."