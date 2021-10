Jemné těsto a křupavá krusta. Radka Luňáková peče větrníky podle tradičních receptur

Radka Luňáková vyrábí delikátní zákusky. Její větrník se může pyšnit oceněním Regionální potravina. Seznamte se s jejím příběhem.

Cukrařinu nikdy nestudovala. Přesto jí cukrářské umění může závidět kdejaká cukrárna. Před sedmi lety se rozhodla, že začne péct a rovnou pokoří metu nejvyšší - pustila se do přípravy makronek, oblíbené pochoutky z milované Francie. Brzy její zákusky začaly odebírat místní cukrárny. Další výrobky na sebe nenechaly dlouho čekat. A tak se zrodil větrník - s jemným těstem, plnou chutí krému a křupavou krustou, který si hned získal porotu a tak i ocenění Regionální potravina.

Makronky mě pohltily

„Makronky byly zkrátka výzva, která mě úplně pohltila. Co si pamatuji, tak v době, kdy mi pod rukama po večerech vznikaly první výtvory, je nikdo jiný v tuzemsku nevyráběl, alespoň ne podle tradičních receptur,“ vzpomíná Radka Luňáková. Makronky vyžadují plnou koncentrovanost při postupu a odměřování ingrediencí, každý úkon je důležitý a pečlivost je klíč k úspěchu. Rovněž je třeba mít k dispozici opravdu kvalitní ingredience - jejich základem je mandlová mouka té nejvyšší kvality.

Na radu manžela

„K větrníkům mě přivedl manžel, který je mi u všech mých občas bláznivých nápadů oporou. Větrník je jeho srdcová záležitost. Stále mi ale opakoval, že již dlouho nejedl takové, jaké si pamatuje z dětství - opravdové, bez náhražek a s plnou chutí,“ říká Radka Luňáková. Oblíbené zákusky začala Radka Luňáková péct před rokem. Vyladit správný postup a najít kvalitní ingredience tak, aby dosáhla harmonie chutí, jí trvalo skoro tři měsíce. „Nejvíce práce mi dalo vymyslet, jak nahradit přípravky, jako jsou ztužovač šlehačky, rostlinné tuky

a další přísady a dochucovadla, která se dnes již běžně používají, ale v pravém větrníku nemají co dělat,“ vysvětluje Radka Luňáková.

Po právu oceněn známkou kvality

Její větrník vzniká z ryze českých ingrediencí od lokálních dodavatelů. Do odpalovaného těsta dává Předměřickou mouku z Voženílkových mlýnů, na krémy je používaná smetana

a máslo z Opočenských mlékáren a cukr pochází z cukrovaru v Českém Meziříčí. Recepturu si paní Luňáková ladila sama s důrazem na tradice a ruční výrobu. V roce 2021 jí její um vynesl ocenění Regionální potravina pro Královéhradecký kraj. To obdrží jen ty nejlepší výrobky ze 13 krajů. Známka kvality zajišťuje, že produkt je vyroben z lokálních surovin a splňuje náročné chuťové a kvalitativní požadavky. „Zisk ocenění je pro mě velkou odměnou a také povzbuzením do další práce. Jsem vděčná za to, že díky Regionální potravině se dostaly mé výrobky daleko za hranice našeho kraje, a rovněž mám příležitost jezdit na nejrůznější gastroakce, kde mohou mé produkty udělat radost dalším lidem,“ popisuje Radka Luňáková.

Více informací o všech výrobcích „od Prince“ naleznete na jejich webových stránkách na stránkách Regionální potravina.cz.

Ocenění Regionální potravina upozorňuje na nejlepší výrobky od malých a středních lokálních producentů, které zvítězí v jednotlivých krajských soutěžích. Výrobky nesoucí ocenění zaručují, že se jedná o lokální, čerstvé a chutné potraviny a často krajové speciality.