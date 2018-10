Jedinečné oslavy nového roku? Navštivte Grund Resort Golf&Ski

Silvestrovské oslavy se blíží. Přejete si oslavit příchod nového roku jedinečným způsobem? Lyžovat, relaxovat v designovém hotelu, procházet se v panenské horské přírodě, trénovat indoor golf, oslavovat a degustovat lahodné pokrmy? Zažijte nezapomenutelně luxusní odpočinek v horské přírodě Krkonoš.

Přivítejte nový rok se sklenkou značkového prosecco z terasy luxusního hotelu Grund Resort GOLF&SKI ****. Připijte si pod noční oblohou plnou hvězd s výhledem na ohňostroj, který bude dominantou nad naším 18-ti jamkovém hřišti, vypusťte si balón štěstí při pohledu na zapadající slunce.

Rodinnému hotelu Grund Resort Golf &Ski se podařilo spojit jedinečné prostředí Krkonoš se skvělým servisem čtyřhvězdičkového designového hotelu, vysokou úrovní gastronomie a perfektních wellness služeb. V těsné blízkosti resortu si navíc můžete během svého silvestrovského pobytu zalyžovat ve SKI AREÁLU MLADÉ BUKY a ochutnat vynikající svařené francouzské víno na hotelové terase s výhledem na Sněžku a Černou Horu.

Nezapomenutelný gastronomický zážitek

Grund Restaurant, jež je součástí Grund Resort Golf&Ski, je vyhlášenou restaurací, kterou musíte navštívit! Pozvěte svou rodinu a přátelé na lahodný kulinářský zážitek, který kombinuje moderní pojetí světové kuchyně s krkonošskými specialitami a lokálními bio surovinami.

Na výlety a zážitky jako stvořený…

Grund Resort Golf &Ski má skvělou polohu a máte hned několik možností, jak si užít svůj volný čas. Doslova na lyžích se potom snadno dostanete do zhruba 200 m vzdáleného Skiparku Mladé Buky, kde vás nečeká jen lyžování, ale i celoroční provoz bobové dráhy, kterou ocení zvláště děti. Běžkaři ocení denně čerstvě protahovanou stopu přímo u hotelu. Milovníci turistiky by určitě neměli vynechat kouzelnou procházku k legendárnímu Hrádečku pana prezidenta Václava Havla.

Dopřejte svému tělu i duši více než obyčejnou relaxaci…

Ať už vyrazíte na lyže, trénovat na indoor golfový trenažér, užijete si výlet do hor, nebo s dětmi bobovou dráhu, nezapomeňte svému tělu i duši dopřát zasloužený odpočinek. Wellness prostory, kterými disponuje Grund Resort Golf&Ski, obsahují vše, co by dokonalé relaxaci nemělo chybět. Můžete si zaplavat ve dvanácti metrovém bazénu s protiproudem, uvolnit se ve vířivce, na masážní lavici či v sauně, odpočinout si a pohladit svou duši nádhernými výhledy do přírody… Chcete-li své tělo opravdu hýčkat, doporučujeme využít nabídky masáží, aromaterapie či služeb kosmetičky.

Více než jen italský cit pro design…

Grund Resort Golf&Ski je moderním designovým hotelem, který navrhlo architektonické studio Ferrari Pagani Tresoldi Architetti. A právě cit pro design, kterým Italové oplývají, se podařilo neskutečně citlivě zasadit do kouzelné krkonošské přírody. Výsledkem je nejen hotel, který získal ocenění Stavba roku Královéhradeckého kraje, výsledkem je místo, kde se cítíte jako ráji. Klid, horský vzduch, ty nejlepší služby, rodinná atmosféra, designem protkané prostory, ochotný personál… Jednoduše vše, co pro svůj odpočinek, ať už aktivní či pasivní, potřebujete, to je Grund Resort Golf&Ski. Místo, kde se, i když přijedete na jednu noc, budete cítit jako doma. Místo, kam se budete toužit vracet. Místo, které zůstane ve Vaší mysli. Grund Resort Golf&Ski je jednoduše ideálním místem pro Vaši dovolenou. Jste srdečně zváni!

Více na www.grundresort.cz