Festival Jeden svět se otevírá lidem s postižením

Dnes začíná Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který bude letos podruhé přístupný divákům s postižením.

Jeden svět chápe právo na kulturu jako základní lidské právo a proto se snaží zpřístupnit svůj program co největšímu počtu diváků bez ohledu na postižení, věk či mateřský jazyk. Zároveň je jediným filmovým festivalem v zemi, který pojímá svou přístupnost zcela univerzálně. "Diváci s postižením - to zdaleka nejsou jen vozíčkáři. Zpřístupňujeme festival také neslyšícím a nevidomým," říká koordinátorka Jedno světa pro všechny Milena Poeta a dodává, že festival se nově snaží zaměřit i na lidi s mentálním postižením. Jeden svět uvede deset filmů s titulky pro neslyšící, včetně třeba zahajovacího filmu Čističi a čtyři filmy se audiokomentářem pro nevidomé diváky - třeba úspěšný dokument Apoleny Rychlíkové Hranice práce nebo novinku talentované slovenské filmařky Terezy Nvotové Mečiar o nedávné historii našich sousedů.

Projekce, kde je všechno dovoleno

Právě divákům s mentálním postižením festival letos poprvé nabídne takzvané "relaxované projekce". Ale nejen jim. Na relaxovaných projekcích bude vítán každý, kdo má zájem sledovat dokumentární film v uvolněnější atmosféře. Bude na nich ponecháno částečné osvětlení a mírně ztišen zvuk, aby se diváci neostýchali pohybovat se po sálu, případně snímek komentovat. Také se na nich nebudou nepromítat žádné rušivé trailery ani blikat titulky.

Pro každého něco jiného

Pro diváky s tělesným postižením festival zajišťuje bezbariérový přístup do kin. Neslyšícím nabízí filmy se speciálními titulky a nevidomým snímky s audiokomentářem, díky nimž mohou vnímat jejich obrazovou stránku. "Mám rád, když je audiokomentář věcný a přesný. Neměl by obsahovat výklad toho, co si ta která postava myslí. Komentář má pouze popisovat důležité vizuální prvky filmu a zároveň nechat divákovi prostor pro vlastní interpretaci," vysvětluje nevidomý Zdeněk Rybák, expert Jednoho světa na diváky se zrakovým postižením.

Festival se totiž neotvírá divákům s postižením pouze zvenku, ale usiluje o diverzitu i uvnitř týmu. Vedle toho, že kromě pana Rybáka zaměstnává také další lidi s postižením coby odborníky na dané podskupiny diváků, lidé s postižením také významně posílí řady festivalových dobrovolníků.