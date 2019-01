Je vaše dítě ve škole nešťastné? Změňte ji, ještě dnes!

Všechny děti nemohou být ve stejném věku na stejné úrovni, splňovat stejné podmínky, umět stejně dobře stejné věcí, mít stejné zájmy. Ale ve škole najednou musí…

"Původně jsme si mysleli, že to zas až tak nemusíme řešit. Končila pátá třída v monte škole, kam kluci chodili, a nenavazovala další, tak jsme si řekli, že prostě půjdou do spádové školy a naučí se, co je potřeba. Že školu bez problémů zvládnou. Jaká ale byla realita?

Třída byla výrazně hierarchická. Kluci nezapadali, byli zvyklí, že je dospělí respektují, že se můžou kdykoli na cokoli zeptat. Tady najednou byl ale učitel hlavním nepřítelem, cílem bylo přežít a dávat si na vše pozor. Kluci nechápali, proč, když něco nevědí, jim to učitel nevysvětlí, ale místo toho je napomene, že ruší. Každý den narazili na něco obdobného a tak za poměrně krátkou dobu každodenního hodnocení a porovnávání dospěli k tomu, že nejsou dost dobří. Pak začali mít problémy s usínáním a před spaním nastávalo čím dál častěji trapné ticho, přitom dřív jsme si spolu povídali a četli. To pro mě bylo již dostatečné varování, řekla jsem si a dost!," vypráví maminka kluků-dvojčat.

"Možná jsou někde i dobré státní školy, ale všudypřítomný systém známkování a hodnocení nám nevyhovoval. Všechny děti nemohou být ve stejném věku na stejné úrovni, splňovat stejné podmínky, umět stejně dobře stejné věcí, mít stejné zájmy. Ale ve škole najednou musí, jinak prohrávají, a ten pocit selhání je dost tvrdý i pro dospělého. Tak jsem obešla několik soukromých škol v okolí, individuální přístup tam byl, ale byly spíš klasicky zaměřené, nijak víc se nelišily.

Když jsem se dočetla o ScioŠkolách, zdálo se mi, že to je přesně to, co jsem tolik hledala - malotřídní, bez známkování, projektová činnost, o které se tolik mluví, je tu osnovou, škola, kde se učí, že samostatnost a vlastní uvažování není na obtíž, kde vlastní zájmy jsou podporovány a rozvíjeny, a učitel je kamarádem, průvodcem. Napadlo mě, že to třeba vypadá tak pěkně jenom napsané v brožuře, proto jsme se sešli s ředitelem ScioŠkoly. Vládla tu přátelská atmosféra, ale i pracovní. Kluci si povídali s panem ředitelem, pak jsme se dohodli, že dáme kluky na týden do školy na zkoušku. Cestou domů mi řekli, že za celou tu dobu v obou školách s nimi nikdo nemluvil tak hezky, jako se sobě rovnými. Po zkušebním týdnu se rozhodla celá rodina. Protože, když se děti do školy těší, když dítě něco vyhledává na netu kvůli práci, když dává do batohů sušenky pro kamarády, není o čem diskutovat."