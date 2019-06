Jdi do toho! Pět P pojišťovacího poradce:

Jste mladí, perspektivní a chcete odstartovat kariéru? Nezáleží, jestli máte diplom nebo teprve studujete a chcete si přivydělat. Podstatné je, že sršíte originálními nápady, máte chuť a energii se rozvíjet, láká vás komunikace s lidmi. Pak je pro vás kariéra pojišťovacího poradce správnou cestou.

Tady je pět důvodů, proč to zkusit u pojišťovny MetLife:

1. Pán svého času

Žádné od devíti do pěti s půlhodinovou pauzou na oběd. Pracovní rozvrh přizpůsobíte svým vlastním potřebám. Budete značně flexibilní. Nikdo vám nedýchá za krk a nekontroluje, kolik jste toho zvládli za den odpracovat. Můžete začít brzo ráno a vyšetřit si volné odpoledne, nebo si naopak přispat a práci nechat na večer. Můžete si udělat den volna uprostřed týdne třeba na kolo, vyrazit na týden na lyže a pak to holt trochu nahustit.

2. dobrý Peníze

Pojišťovna MetLife vám při splnění základních podmínek v průběhu prvního roku a půl garantuje příjem ve výši minimálně 30 000 Kč měsíčně, nikde však není napsáno, že na této částce musíte skončit. Pokud jste šikovní, máte chuť dělat, potkávat se s lidmi a nebojíte se výzev, mohou se vaše příjmy rázem vyšplhat i na dvojnásobek či trojnásobek fixní odměny.

3. karierní Postup

Pokud nastoupíte někam do firmy, obvykle pár let trvá, než se vypracujete na slušnou pozici. U MetLife nic podobného neplatí. Váš kariérní růst je podmíněn pouze vaší snahou a výsledky vaší práce. Máte k dispozici kvalitní produkty, takže jste-li šikovní, věříte si a nebojíte se lidí, můžete se velmi rychle vypracovat z ničeho do manažerské pozice.

4. Proškolení

Žádný učený z nebe nespadl. Takže i když máte čerstvě po škole, je toho spousta, co se můžete dozvědět. Pojišťovna MetLife svým poradcům nabízí možnost bezplatných školení, díky nimž si zvýšíte kvalifikaci a posílíte svou šanci na rychlý kariérní růst.

5. Produkty, Podpora a Podnikání bez rizika

Pojišťovna MetLife patří k největším světovým pojišťovacím domům, dosahuje miliardových obratů a disponuje stovkami poboček po celém světě. Nabízí velmi kvalitní produkty a stabilní zázemí, díky němuž můžete nastartovat kariéru beze strachu z možného úpadku nebo zhoršení životních podmínek. Právě naopak - můžete jenom získat. Vlastně se vrháte po hlavě do podnikání, ovšem bez rizika.

Pokud máte pocit, že klasická kancelářská práce není nic pro vás, toužíte si sami organizovat čas a chcete si slušně vydělat, zkuste to u MetLife. Podrobnosti o aktuálních nabídkách spolupráce jsou k dispozici zde.