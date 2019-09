Jdeme na přistání – na Černé hoře v sobotu 14. září

SkiResort ČERNÁ HORA – PEC

Rodinný den na Černé hoře v Krkonoších – v sobotu 14. září 2019 – bude plný her, soutěží a testování koloběžek i elektrokol. Nese název „Přistání na Černé hoře“ a vy byste na něm neměli chybět.

Zářjiová akce na Černé hoře se ponese v duchu 50 let staré události – přistání Apolla 11 na Měsíci | Foto: SkiResort ČERNÁ HORA - PEC

Název tradiční zářijové akce na Černé hoře nebyl vybrán náhodou. Odkazuje na 50 let starou historickou událost, kterou bylo přistání Apolla 11 na Měsíci. Zda bude i " Přistání na Černé hoře " historickou událostí ukáže až čas. Pro rodiny s dětmi bude každopádně příjemně stráveným dnem na hřebenech Krkonoš se spoustou zážitků.

Pro děti jsou na sobotu 14. září připravené soutěže a hry v Dětském parku Kabinka , výtvarná dílnička, kde si z kosmických materiálů můžou vyrobit vlastní kabinku i koloběžkové závody. Hlavní cenou v dětských soutěžích je koloběžka Crussis s podpisem Jaromíra Jágra.

Na dospělé čeká virtuální realita, úniková hra i testování horských elektrokol Qayron . Na centrálním parkovišti v Janských Lázních si mohou prohlédnout a vyzkoušet nejnovější vozy Ford od Auto Trutnov a v soutěžích vyhrát třeba vůz Ford na týden s plnou nádrží , nebo skipasy do SkiResortu ČERNÁ HORA - PEC.

I když je hlavní program akce připraven pouze na sobotu 14. září, kabinková lanovka na Černou horu bude za zvýhodněných podmínek jezdit po celý víkend. V sobotu i v neděli sveze zdarma děti a juniory do 18 let. Bezplatný bude po oba víkendové dny také vstup do Dětského parku Kabinka.

