Jaroslav Sapík přijal výzvu Ondřeje Brzobohatého: večírek s grilovaným divočákem

Jak nakrmit hosty na večírku zvěřinou z českých lesů? Podívejte se v exkluzivním videu.

Šéfkuchař Jaroslav Sapík je tváří myslivecké kampaně na podporu prodeje zvěřiny. Slýcháte jej v rádiu, vídáte různě po internetu, ale především pro vás natáčí online seriál Zvěřiny se nebojíme, kde ukazuje, jak skvělá je česká zvěřina a že z ní v kuchyni vůbec nemusíme mít strach.

Do zatím posledního dílu si Sapík pozval ambasadora českého kuchařského reprezentačního týmu, herce a hudebníka Ondřeje Brzobohatého. Brzobohatý však přišel s nečekanou výzvou. Požádal Sapíka o vytvoření zvěřinového občerstvení na letní mejdan s přáteli. Sapík výzvu přijal a připravil grilovanou kančí krkovičku se zeleninou servírovanou na stylových kamenech. Jak přesně na to, se dnes můžete podívat i vy. Díl Grilovaná kančí krkovička vám totiž přinášíme v exkluzivní předpremiéře.

Jaroslav Sapík s Ondřejem Brzobohatým grilují kančí krkovičku | Video: komerční obsah

Zvěřina je nejlepší maso, jaké můžete sehnat

Nabídnout hostům na párty zvěřinu je skvělý nápad. Zachráníte je tím od nudných jednohubek, přitom si ale nepřiděláte zbytečně moc práce. Česká zvěřina je špičková surovina, se kterou se nejen dobře pracuje, ale také má vynikající výživové hodnoty. Oproti masu hospodářských zvířat méně tuku, zdravý poměr Omega-3 a Omega-6 mastných kyselin, a především lepší chuť i strukturu.

Díky seriálu Zvěřiny se nebojíme najdete na YouTube srozumitelné recepty například na kančí ragú na houbách, srnčí guláš i svíčkovou nebo jelení špíz. Nechybí ani užitečné rady a návody, třeba snoubení zvěřiny a vína, nebo jak vlastně zakoupenou zvěř stáhnout a kuchyňsky připravit.

Ano, čtete správně. Opravdu píšeme stáhnout. Zvěřinu od myslivců si totiž můžete koupit jenom vyvrženou, ale jinak v celých kusech, a to včetně kůže. Zákony to bohužel jinak nedovolují. Nemusí ale hned jít o kus, který se vám nevejde do mrazáku. Menší srnci nebo selata začínají kolem patnácti kilogramů. Takový kus hravě zpracujete, případně není problém domluvit se v rodině či s přáteli na rozdělení. Nákup od myslivců má přitom nepopiratelné výhody: jasný původ, čerstvost a až překvapivě nízkou cenu.

Na vlastní kůži

V několika epizodách Sapíkovi sekunduje influencerka Eliška Štefanicová. Chtějí-li myslivci ukázat, že práce se zvěřinou je opravdu hračka, je skvělou volbou. Srnu svýma ještě nedávno dívčíma rukama stáhne z kůže za čtyři minuty, i když s nepatrnou pomocí střihače.

Chcete-li Jaroslava Sapíka vidět pracovat se zvěřinou osobně a třeba zdarma získat malou zvěřinovou kuchařku, kterou pro Českomoravskou mysliveckou jednotu připravil, vypravte se na Prima Fresh Festivaly 14. 8. v Plzni, 28. 8. v Pardubicích nebo 11. 9. v Liberci. Když budete mít štěstí, odpoví mistr kuchař vaše dotazy týkající se zvěřiny a svou novou kuchařku vám na památku podepíše. Jste srdečně zváni. A pokud se už nemůžete dočkat, můžete zhlédnout třeba všechny dosavadní díly Zvěřiny se nebojíme.