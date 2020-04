Jakou teplotu vody nastavit na pračce pro jednotlivé materiály?

Pračka je běžnou součástí našich domovů. Používáme ji poměrně často, děláme to ale správně? Kdo z nás ví, na kolik má pračku nastavit, když pere bavlnu, hedvábí, krep nebo džíny? Že to většinou nerozlišujete? Velká chyba! Prádlo je třeba třídit nejen podle barev, ale i podle materiálu.

Možná si teď řeknete, co je to za blbost? Buď peru bílé, tmavé nebo barevné prádlo. Takové dělení přeci stačí. Omyl. Nestačí.

Jak třídit prádlo?

Už dávno se nenosí jen černé, bílé nebo šedé prádlo. Dnešní kousky hýří všemi možnými barvami. Možná proto se prádlo primárně třídí podle barev. Pak se ale divíme, že kalhoty jsou nám krátké a do trička se ani náhodou nenasoukáme. Když se nám to náhodou povede, je elastické a kouká nám z něj pupík.

Víte, že když budete prádlo třídit, zamezíte nechtěnému obarvení světlejších kousků, prádlo si navíc zachová svůj tvar, barvu i texturu?

Prádlo si roztřiďte na hromádky podle barev. Bílé, tmavé, barevné.

Pokud máte na hromádce hodně červeného prádla, udělejte z něj novou hromádku a perte ho samostatně.

Prádlo si roztřiďte také podle materiálu. Zatímco 100% bavlnu můžete za určitých okolností i vyvářet, u jiných materiálu by to znamenalo velký průšvih.

Samostatně perte i dětské prádlo, sportovní oblečení nebo obuv.

Víte, že ručníky, pracovní oděvy a jiné znečištěné prádlo se nejčastěji pere na 60° C, to ostatní pak na 40° C?

Jak prát věci z bavlny?

Bavlna je příjemný materiál, na který mnozí z nás nedají dopustit. A to i přesto, že se hodně mačká. Jak se o prádlo z bavlny postarat?

Bavlnu můžete ve většině případů prát na 40-60° C. Nebarvenou 100% bavlnu můžete i vyvářet a bělit. Problém není ani se žehličkou, jen si dejte pozor na možné příměsi. Jakmile je věc z bavlny s příměsí, teplotu na žehličce snižte, na páru zapomeňte úplně.

Na kolik nastavit pračku při praní spodního prádla?

Spodní prádlo je nejvíc v kontaktu s naší pokožkou, proto si zaslouží řádnou a pravidelnou péči.

Prvním krokem je zamezit jeho poškození. Proto zapněte háčky na podprsenkách apod.

Spodní prádlo vložte do speciálního sáčku pro praní spodního prádla.

Pračku nastavte na nízkou teplotu praní, ideální je rozmezí 30-40° C.

Použijte šetrný prací prostředek, aviváž nepoužívejte.

Prádlo sušte na sušáku, případně v sušičce na prádlo.

Jak je to s hedvábím a krajkou?

Hedvábí i krajka jsou náchylné k poškození, proto se nejčastěji setkáte s doporučením prát je v ruce nebo odnést do čistírny. Doba jde ale kupředu, spolu s ní i kvalita a odolnost materiálu. Některé pračky navíc disponují speciálními programy pro jejich praní. Co je tedy správně?

Kdo chce mít jistotu, že si své oblečení neponičí, ten ho bude i nadále prát v ruce. Jistota je jistota. Kdo ale chce pračku vyzkoušet, nic mu v tom nebrání. Doporučujeme ale oblečení vložit do síťky pro praní jemného prádla a použít jemný prací prostředek.

A co džíny?

Džínovina je pevný a odolný materiál, který toho hodně vydrží. Džíny nemusíte prát každý den, navíc byste jim tím hodně uškodili. Časté praní je totiž ničí. Jak je udržet dlouho hezké a funkční?