Jakeš Development: Bratrská síla, která pomáhá rozpohybovat trh bydlení

Na počátku byla láska k autům. Nyní Jakešovi posouvají své rodinné podnikání do světa realit.

V posledních 7 letech se podnikání bratrů Jakešových točilo především kolem rychlých kol. Vybudovali úspěšný e-shop s autodoplňky MJakes, v regionu střední Evropy se stali významnými dodavateli špičkových světlometů a v neposlední řadě se zaměřili také na technologii 3D tisku a rozšířenou realitu. Se svým unikátním 3D tištěným výrobkem pro BMW si získali Ameriku, a postupně tak vytvořili jedinečný technologický spin-off. Kam se ale posunout, když se vám podaří dobýt jeden obor?

Aby se lépe bydlelo i investovalo

Trh s realitami zažívá poslední roky velký boom. "Navrhujeme nadčasové řešení pro lepší život našich klientů," shrnuje směřování Jakeš Development hlavní architekt Patrik Jakeš, který sbíral zkušenosti při studiích ve Švýcarsku a Velké Británii. Kromě špičkového technického provedení se zaměřuje i na působivý design - faktor, který je důležitý nejen pro nové majitele, ale také pro investory. "Sázka na kvalitní řešení se vyplácí vždy, u nemovitostí to ale platí dvojnásob," dodává Marek Jakeš.

Každý zákazník přináší něco nového

Na začátku příběhu obou bratrů stál jejich strýc Libor Joukl, který jim předal nejdůležitější znalosti, a pomohl jim tak se startem developmentu. A zatímco běžné podnikatelské začátky bývají spíše rozpačité, Jakeš Development si získal pozornost investorů hned s prvním projektem. Marek s Patrikem se proto do trhu realit vrhli naplno a nyní mají ve svém portfoliu 7 projektů a okolo 150 nabízených bytů.

Úspěch na dravém realitním trhu není samozřejmostí. V případě bratrů Jakešů za ním stojí hlavně nadstandratní přístup k projektu, zkušenosti a pružný, prozákaznický přístup. Díky tomu není překážkou v zásadě žádná klientská představa. "Snažíme se lidem pomoci s vlastním bydlením i nestandardními postupy," říká zakladatel Marek Jakeš.

"S Patrikem máme hodně společných koníčků - kromě aut je to třeba pilotování letadla. Zajímavé je, že v podnikání je to vlastně jako v kabině. Tvoříme společné plány, stoupáme vzhůru, ale počítáme i se záložním řešením," říká Marek, který si potrpí nejen na perfektní vizualizace, ale i na vyladěnou komunikaci s klienty. Návrh nového bydlení není architektova one-man show, ale společný projekt, do kterého vstupuje spoustu faktorů a potřeb.

Správný čas pro vstup na realitní trh

Investice do nemovitostí nabírají ve světle stoupající inflace na stále větší popularitě. Jakešovi se ale dostávají do hledáčku klientů a investorů také proto, že se jim i v době nedostatku pozemků daří nacházet zajímavé a žádané lokality.

V portfoliu Jakeš Development najdeme projekty od rodinných a bytových domů až po celý urbanistický blok, a to od rodné Vysočiny až po Prahu. Na kontě mají i přestavbu kutnohorského Strakoschova areálu, který dříve sloužil majitelům obuvnické fabriky. Revitalizace historických budov obyčejně bývá architektonický oříšek, Jakešovi se ale do renovace pustili s respektem a citem. "Areálu dáme nový moderní život a zachováme mu kouzlo." dodávají na závěr Marek s Patrikem.