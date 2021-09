Z univerzitní posluchárny k řízení prestižní zahraniční zakázky

Ve svých 27 letech je obrazně řečeno dirigentkou orchestru, který hraje pro náročné zahraniční publikum.

Lenka Rychtářová vede v české softwarové společnosti Unicorn projekt na dodávku řídícího systému pro dobíjecí stanice CPO (Charge Point Operator) a systému pro koncové zákazníky ESP (Electromobility Service Provider) v druhém největším švédském městě Göteborgu. „Role projektového manažera je pro mě jako šitá na míru, cítím se v ní sebejistě. A tento projekt je výzva, kterou jsem chtěla.“ říká absolventka Západočeské univerzity, kterou už na studiích práce v Unicornu zaujala právě proto, že zaměstnavatel nestavěl práci před vzdělávání.

Jak se člověk nedlouho po dokončení univerzitního studia stane projektovým manažerem významné zahraniční zakázky ve velké české softwarové firmě?

V Unicornu pracuji něco přes čtyři roky. Nastoupila jsem, když jsem ještě studovala na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, s kterou Unicorn dlouhodobě spolupracuje. Firma mi nabídla velmi zajímavou práci, která se dala skloubit s mým studiem. Plánovala jsem inženýrské studium, a Unicorn mi vyšel vstříc.

Jak konkrétně?



Nabídli mi práci analytika na projektu pro jednu českou banku a dali mi prostor v zavádění nových procesů na projektu a v organizaci své práce. Motivovalo mě to pak dělat práci s chutí a radostí. V rámci studia jsem zároveň absolvovala Erasmus v zahraničí. I v tom mi Unicorn vyšel vstříc. Konkrétně tím, že jsem nějakou dobu pracovala z Vídně plně na dálku. Home offce, flexibilita a práce odkudkoliv nejsou v Unicornu pouze fráze. Z pozice analytika jsem se tedy pak propracovala do role projektového manažera, což byl můj cíl.

Co vás lákalo zrovna na této pozici?

Vnímám to jako v roli, která je zkrátka přesně pro mě. Jsem ambiciózní, mám zároveň trochu direktivní přístup a organizace čehokoliv mi nedělá problém. Rysy mé povahy pro tuto pozici sedí a cítím se v ní dobře a sebejistě. Samozřejmě mi v mém kariérním růstu pomáhali moji zkušení kolegové a celá řada vzdělávacích aktivit, které jsou v Unicornu k dispozici. Obecně se v naší společnosti klade velký důraz na vzdělávání a rozvoj, čehož si vážím.

Určitě nejste jediná projektová manažerka ve firmě. Jak na vás tedy padla zrovna prestižní zakázka na software pro řízení dobíjecích stanic ve švédském Göteborgu?

V Unicornu jsem se dostala do skupiny tzv. Rising Stars, do které se nominují spolupracovníci s vyšším potenciálem, talenti, a to z různých oblastí a napříč všemi typovými rolemi. Této skupině spolupracovníků je věnovaná speciální péče v rámci jejich kariéry, mentoringu i seberozvoje. V rozhovorech se svým kmotrem, jak se ve firmě nazývají naši mentoři, jsem zmínila, že bych se chtěla posunout dál, vyzkoušet si složitější projekt a zastávat částečně i roli konzultanta, který musí mít poměrně kvalitní znalost o produktu a o dané problematice. Můj mentor a přímý nadřízený mě nominovali na roli projektového manažera pro Göteborg, což management schválil.

V čem je pro vás práce na tomto projektu jiná?



Zpočátku to bylo náročnější, než jsem očekávala, protože jsem se tématem elektromobility do hloubky nezabývala. Potřebovala jsem získat povědomí o oblasti jako takové. A konkrétně tahle zakázka je jiná také v tom, že Unicorn ji dal vysokou prioritu. Pracují na ní velmi seniorní lidé, s nimiž je radost spolupracovat, protože každý ví, co má dělat. Když se řeší nějaký problém, jsou kompetentní rozhodnout a nic se zbytečně neprotahuje.

Jaké hlavní výzvy pro vás Göteborg představuje?

Je to můj první zahraniční klient. Nikdy jsem nevedla schůzky v angličtině. Je něco jiného si v angličtině kamarádsky popovídat a něco jiného řídit schůzku, kde je 10, 15 nebo až 20 lidí. A pak to je určitě koordinace řady týmů napříč celou organizační strukturou Unicornu. S tím už jsem ale měla zkušenost z některých předchozích projektů. Navíc Unicorn má velmi kvalitně zavedené a popsané procesy, například jak koho kontaktovat a prostřednictvím jakých nástrojů. Máme vlastní tiketovací systémy, takže se můžeme opřít o dobrou softwarovou podporu pro úkolování lidí napříč firmou.

Co si z tohoto projektu odnesete do budoucna?



Je to zkušenost a příležitost, ke které se hned tak někdo nedostane. Posune to můj obzor, manažerské zkušenosti a dovednosti. Je to až neuvěřitelné, jak jsou všichni zaměření na výsledek a pracují na 150 procent.

Co vše se při takové práci dovídáte o Švédsku, tamním přístupu k práci, životu, ekologii, elektromobilitě?



Určitě mě zaujal přístup k práci z pohledu Unicornu jako dodavatele a Göteborgu jako klienta. Není to vůbec odměřená spolupráce ve smyslu "klient - dodavatel", ale je to opravdové soustředění se všech jako jednoho týmu na jeden cíl. Pokud jde o vztah k ekologii a specificky elektromobilitě, tak když se na toto téma bavíme v Česku s kolegy či kamarády, projevuje se jistá skepse. Naproti tomu naši nynější partneři ze Švédska nepochybují, že je to novodobý trend a nikdo nezpochybňuje jeho výhody pro společnost.

Je podle vás nějaká zkušenost přenositelná do Česka, ať už pro vás nebo obecně pro celou společnost?



Göteborg se řadí mezi nejzelenější města Evropy. Už jen ten samotný fakt je inspirací. V tomto městě, o něco větším, než je Plzeň, kde bydlím, je tolik dobíjecích stanic pro elektroauta, kolik jich čítá celá veřejná síť v České republice. Když stát a města řeší otázky, jako je ekologie a udržitelnost, a dávají jim patřičnou prioritu, je to pro mě známka skutečné vyspělosti.