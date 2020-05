Jaké jsou výhody jednotlivých grilů aneb Elektrika, dřevo nebo plyn?

Sluníčko pomalu začíná pěkně hřát a nás začíná honit mlsná. Jen tak si posedět na zahrádce, terase nebo balkónu a dát si grilovaný sýr, klobásku nebo pořádný steak. Jenže co dělat, když nemáte gril a od jeho koupě vás odrazuje vlastní nerozhodnost? Je lepší gril plynový, elektrický, peletový nebo ten na dřevěné uhlí?

Jak vybrat ten nejlepší gril?

Grilování se v průběhu posledních let stalo českým národním sportem. Mezi přáteli jen těžko najdete někoho, kdo nemá vlastní gril. Abyste se i vy zařadili mezi pyšné majitele grilu a mohli pořádat zahradní party nad dobrým jídlem a pitím, je třeba si ten gril dobře vybrat. Než vyrazíte nakupovat, odpovězte si na následující otázky:

Chcete plynový, elektrický, peletový gril, nebo dáte přednost klasice v podobě grilu na dřevěné uhlí?

Jak často a pro kolik lidí budete grilovat?

Kde budete grilovat?

Dáte přednost litinovému nebo nerezovému roštu?

Kolik do grilu můžete investovat?

Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých grilů?

Nabídka je široká, každý typ má své pro i proti.

Gril na dřevěné uhlí je nejoblíbenější, s ohledem na zdraví ale není zrovna TOP

Gril na dřevěné uhlí je prostě klasika . Té chuti masa se prostě nic nevyrovná. Jeho obliba je vysoká i díky tomu, že je finančně dostupný. Na druhou stranu, potraviny připravené na tomto grilu nepatří právě mezi ty nejzdravější.

Snadná obsluha

Nezaměnitelná chuť a vůně pokrmů

Finančně dostupný

Gril na dřevěné uhlí musíte umět rozpálit.

Příprava je zdlouhavější.

Tuk odkapává přímo na uhlí.

Plynový gril získává na popularitě

Stále víc lidí si ho pořizuje na zahrady či chalupy. Plynový gril je ideální pro ty, kdo grilují často a pro hodně lidí.

Snadná obsluha

Potraviny jsou rychle a rovnoměrně propečené

Možnost regulovat teplotu

Chuť masa je jiná, než na jakou jste zvyklí z grilu na dřevěné uhlí.

Potřebujete k němu plynovou kartuš nebo bombu.

Tuk odkapává na flvorizéry a hned se odpařuje zpátky do jídla, což dodává masu skvělou chuť.

Do domácnosti se hodí elektrický gril

Rádi grilujete doma, na terase nebo i během zimy? Pak určitě oceníte elektrický gril . Na trhu jsou k mání kontaktní grily (s přítlačnou grilovací deskou na horní straně), nebo ty otevřené.

Většina elektrických grilů má nepřilnavý teflonový povrch.

Snadno se vejdou i na malou terasu nebo balkon.

Nepotřebujete žádné palivo, stačí gril zapojit do zásuvky.

Pozor na výkon elektrického grilu. Kdo by chtěl plátek masa grilovat dlouhé hodiny?

Peletový gril je návratem ke klasice

Novinka na trhu s grily i všestranný pomocník. Díky širokému rozsahu teplot umožňuje grilovat , udit i péct. Výsledkem tak bude nejen vynikající steak, šťavnatá zelenina nebo grilované žebírko, ale i uzené maso na nedělní oběd a dezert, který dostane vaše chuťové buňky na kolena.

Snadná obsluha

Grilujete na čistém dřevě.

Maso nádherně voní a skvěle chutná.

Regulace teploty

Nízká spotřeba

Vyšší pořizovací cena

Náš tip: Na výlety i na piknik je fajn přenosný gril

Chystáte se na výlet do přírody, na piknik, do karavanu nebo pod stan? Zatímco dřív bylo možné rozdělat si ohýnek a buřty si opéct, dneska je to problém. Snadno ho vyřešíte malým přenosným grilem.