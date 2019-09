Jak zaručeně překvapíte manželku či milenku?

Toužíte vidět v očích své milé radost a lásku? Je pro vás smyslem života a vy ji o tom potřebujete přesvědčit? Překvapte ji květinou. Ta za vás řekne vše, co potřebujete.

Květinami nikdy nic nezkazíte

Ať už se chcete omluvit, poděkovat, vyjádřit své city nebo má jen vyvolat úsměv na rtech. Na výmluvy, že jsou drahé a nic nevydrží zapomeňte. Ženy je prostě milují a také je rády dostávají. Schválně, zkuste přinést domů květinu jen tak i vy. Uvidíte, jak se jí rozzáří oči a zahrne vás láskou.

Možná se vás nejdřív zeptá, co jste provedli. To by vás nemělo překvapit. Stále víc mužů dnes chodí domů s kyticí jen když na něco zapomněli a teď si sypou popel na hlavu. Buďte jiní, noste své milé květiny častěji.

Jakou květinu vybrat?

Je úplně jedno, zda kytici koupíte nebo natrháte na louce cestou domů. Jde o to gesto. Spolu s darovanou kytičkou říkáte, že vám na ženě záleží, milujete ji a jste schopný jí snést i modré z nebe.

Někdo nemá louku k dispozici, jiný zase dává přednost koupené kytici. Jak ji vybrat?

Nejlepší je, pokud svou milou znáte natolik dokonale, že víte, jaké květiny má nejraději. Pak není třeba se ohlížet na řeč květin. Prostě jí darujte pugét oblíbených kytiček.

Kdo to neví, nejjednodušší je zajít do květinářství a poradit se s floristou. Ti nejlíp vědí, jaké květiny se hodí pro danou příležitost, znají květomluvu a umí vykouzlit krásné kytice.

Květiny vybírejte pečlivě

Než se totiž dostanou do rukou květinářů, urazí pěkný kus cesty. Od pěstitele putují na květinovou burzu, kde je koupí velkoobchod s květinami. Ten je transportuje do svých skladů a teprve odtud si je kupují samotní floristé.

Proto si květiny dobře prohlédněte. Nesmí být povadlé ani oschlé, měly by mít všechny okvětní lístky. Pokud budete květiny objednávat online a posílat pomocí rozvozu květin, volte květinářství, které si zakládá na čerstvosti řezaných květin.

Důležitý je nejen druh použitých květin, ale také jejich počet. Běžně se daruje lichý počet, jen v případě životních jubileí nebo výročí je povolen i sudý počet.

Jak je to s květomluvou?

Každá květina má svůj význam. Hovoří i její barva. Nechte se inspirovat květomluvou a nechte za sebe hovořit květiny.

Růže je symbol lásky, krásy i vášně.

je symbol lásky, krásy i vášně. Gerbera vyjadřuje romantickou a upřímnou lásku.

vyjadřuje romantickou a upřímnou lásku. Lilie představuje čistotu.

představuje čistotu. Tulipán symbolizuje lásku, důvěru, ale i žárlivost.

symbolizuje lásku, důvěru, ale i žárlivost. Bodlák říká "Urážíš mě!"

Jak květiny předat?

Pokud volíte rozvoz květin, obstará to za vás poslíček. Kdo kytici raději daruje osobně měl by vědět, že než bude pugét předávat, je třeba ho vybalit z papíru. Jen tak se dočkáte vytoužené radosti a jiskřiček v očích své manželky nebo milenky.