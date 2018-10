Jak zařídit dům – snadno, efektivně a s klidem

Ať už rodinný dům plánujete stavět, vybíráte, anebo jste klíče od něho právě převzali, dojde nutně i na otázku, jak nový domov zařídit. Dům sice poskytuje větší možnosti a prostor pro seberealizaci, na druhou stranu bude jeho zařizování v mnoha ohledech daleko náročnější. Přichystali jsme pro vás proto několik tipů, které by vám celý proces měly usnadnit.

1. Při zařizování domu obecně platí, že jelikož bude s vysokou pravděpodobností obytná plocha větší než v bytě, je třeba ji hned na začátku smysluplně rozdělit do funkčních, logicky propojených celků. Ideální je například docílit návaznosti obývacího pokoje a kuchyně, třeba s pomocí kuchyňského ostrůvku či barového stolku. Zároveň, pokud to aktuální fáze projektu rodinného domu umožňuje, je vhodným řešením propojení koupelen s ložnicemi či ložnice s šatnou. Spojením prostor ušetříte metry čtvereční, které by jinak byly použity na propojovací chodby.

2. Rozvažte a naplno využijte dispozice jednotlivých místností. Pětičlenná rodina má jiné požadavky na společný prostor než rodina tříčlenná, a to především co se velikosti kuchyně s jídelnou nebo obýváku týče. Ušetřené metry budete moci využít jako zázemí pro dětskou hernu nebo pracovnu.

3. Využijte dispozic domu ke svému užitku. Skrývá nespočet možností, jak vytvořit úložné prostory, které vám usnadní běžný provoz. Snažte se do jednotlivých funkčních zón zakomponovat takový nábytek, jenž vám umožní mít vždy vše potřebné po ruce. Často se zapomíná například na úložné prostory v koupelnách na úkor velkých multifunkčních van. Právě v koupelně by jich přitom měl být dostatek, aby hygienické potřeby nebyly zbytečně na očích a neplnily funkci lapače prachu.

4. Největší a možná nejsložitější otázkou je ale řešení interiéru domu. Vyplatí se volit střídmost a zbytečně nepodléhat výstředním trendům, ať už se jedná o přehnaně dekorativní prvky, přílišný industrialismus rozbíjející prostor či velké plochy křiklavých barev. Rodinný dům je investicí dlouhodobou a se stejnou myšlenkou je dobré přistupovat také k interiéru. Ten by měl být aspoň ve společných prostorách nadčasový, v tlumených barvách, neutrálním stylu a klasických tvarech, takový, aby se v něm cítil dobře každý člen rodiny. Dejte přednost odolným materiálům, především u podlahových krytin. A pokud toužíte po designovém výstřelku, doporučujeme volit solitéry, jako jsou křesla, lenošky, vázy, či dekorativní keramika. To vše ale stále s citem pro celek.

