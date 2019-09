Jak začít podnikat se 150 korunami v kapse? Zkuste to pomocí Webareal eshopu

Start jakéhokoliv podnikání může velmi hluboce zasáhnout do rodinného rozpočtu. Proto stále více začínajících podnikatelů volí jako svůj první byznys internetový obchod, obvykle vytvořený za pomocí pronájmového online nástroje typu Webareal.cz.

Začít v dnešní době jakékoliv podnikání není jednoduché. Konkurence je velká prakticky v každém oboru a geniální, inovativní nápad, který tady ještě nebyl, nemá každý. Také výše startovací investice se obvykle pohybuje ve stovkách tisíc korun. Existují ale obory, kde lze zahájit podnikání prakticky z ničeho.

Jednou z možností jsou řemeslné obory - například zedník, kadeřnice, instalatér nebo malíř pokojů - mohou začínat poměrně lehce a s minimálními náklady. Ale pokud je vaším cílem nákup a prodej zboží, připravte se nejen na mnohem vyšší vstupní investici do vybavení kamenné prodejny, ale i na pravidelné náklady spojené s pronájmem a energiemi.

Se snadnějším startem podnikání tak může pomoci internetový obchod. Pryč je již doba, kdy zřízení eshopu vyšlo na desítky tisíc korun. Na trhu lze vybírat z mnoha pronájmových eshopových řešení. Zájemci o elektronický obchod jej dnes pořídí řádově za stokoruny měsíčně.

Na co by budoucí majitel eshopu měl při výběru systému pro svůj eshop myslet? Především je nutné si prověřit historii firmy, která eshopy nabízí. Jde přímo o její vlastní produkt nebo o řešení, které pouze přeprodává a jak dlouho je již na trhu? Je k dispozici technická podpora a je tato služba v ceně měsíčního pronájmu? Také je nutné prozkoumat jaké funkce eshop nabízí a jaké jsou cenové varianty pronájmu. Je potřeba se zamyslet i nad tím, zda bude zvolené eshopové řešení postačovat, až se eshop "rozjede" a bude potřeba ho začít napojovat na účetní systémy, služby třetích stran nebo připravit expanzi eshopu do zahraničí.

Jako jedno z osvědčených řešení pro tvorbu eshopu můžeme doporučit systém Webareal.cz, který své služby nabízí již 12 let. Je vhodný nejen pro malé až středně velké eshopy, ale Webareal nabízí i pokročilé funkce, které lze využít i v případě, že se váš obchod rozroste. Kromě obvyklé funkčnosti lze u tohoto řešení nalézt i funkce, které jsou na trhu poměrně ojedinělé. Jde například o plnou podporu API, webhooky, společnou správu skladu u propojených eshopů, dropshipping, 11 platebních bran, 18 dopravních společností, pokladní systém i s možností napojení na kamennou prodejnu a samozřejmě i úplnou podporu pro EET a GDPR. S Webarealem můžete následně podnikat i v zahraničí s místní technickou podporou.

Cenová politika Webarealu je velmi příznivá. Celý eshop a všechny jeho funkce pořídíte od 150 Kč do 390 korun měsíčně. To je opravdu dobrá nabídka! Koneckonců přesvědčte se sami na zelené lince 800 215 215, kde Vám odpoví jakékoliv dotazy.