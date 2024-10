Jak zabezpečit chatu před zimou: zloději, živly a pojištění

Letní sezóna končí a mnoho chatařů se vrací do měst, zatímco jejich chaty zůstávají opuštěné. To z nich dělá snadný cíl pro zloděje a zároveň je vystavuje nástrahám nepříznivého zimního počasí.

Jak tedy zajistit, aby chata přečkala zimu v bezpečí? Kombinace mechanického zabezpečení, správného pojištění a technologických vychytávek může minimalizovat rizika, která zejména přes zimu ohrožují náš majetek.

Mechanické zabezpečení: Viditelné a účinné

Základem ochrany chaty jsou tradiční mechanické zabezpečovací prvky. Jiří Váchal, analytik neživotního pojištění společnosti Broker Consulting, doporučuje investici do viditelných ochranných prvků, které mohou zloděje odradit už na první pohled. Mezi ně patří bezpečnostní dveře, mříže na oknech nebo uzamykatelné okenice. "Důležité je dbát na to, aby cenné předměty nebyly viditelné zvenku ani přes okna či průhledy​. Nezapomínejte také na garáže, kůlny a další přístavby, kde často skladujete nářadí a jiné drahé vybavení. Zabezpečte je zámky, a pokud možno, odstraňte před zimou vše, co by mohlo zloděje přilákat," dodává Jiří Váchal.

Technologická ochrana: Kamery a čidla

Pokud chceme zvýšit zabezpečení, moderní technologie jsou ideálním pomocníkem. Chataři stále častěji instalují internetové kamery, které umožňují sledovat, co se kolem objektu děje v reálném čase. Dalším účinným prvkem jsou dotyková čidla, která upozorní na případné vniknutí nebo únik vody. Nelze opominout ani udržování dobrých vztahů se sousedy, kteří mohou na chatu či chalupu v době naší nepřítomnosti dohlédnout, případně přivolat pomoc.

Pojištění chaty: Proti zlodějům i živlům

Správné pojištění je dalším pilířem ochrany chaty či chalupy. Základní pojištění nemovitosti obvykle pokrývá rizika, jako jsou požáry, blesky nebo vichřice. Chataři a chalupáři, kteří si vybavují chaty dražším vybavením, by si vyjma pojištění nemovitosti, měli sjednat také pojištění domácnosti. Pod pojištění domácnosti totiž spadá vše, co není pevně spjato se zemí a může se stát cílem zlodějů.

"Kvalitní nastavení pojištění domácnosti by si měli pohlídat především ti, kteří mají v chatě či chalupě dražší vybavení. Pokud má toto vybavení vyšší hodnotu, doporučujeme jej specifikovat ve smlouvě a pořídit si jeho fotografie," vysvětluje Jiří Váchal. ​"Pokud však chatu dostatečně nezabezpečíme, pojišťovna může snížit pojistné plnění nebo škodu neuhradí vůbec. Zvláště pokud nebyla řádně uzavřená okna nebo uzamčené dveře," doplňuje Váchal.

Pojištění nepokrývá všechna rizika

I když je chata pojištěná, neznamená to, že pojišťovna pokryje veškeré škody. Základní balíčky obvykle nezahrnují krytí rizik v podobě popraskaného potrubí v důsledku mrazu či poškození střechy pod náporem sněhu. Pojištění se zpravidla nevztahuje ani na přilehlé stavby, jakými jsou kůlny či nejrůznější přístřešky, sloužící k ukládání nářadí či sezónních věcí.

Zvláštní pozornost si zaslouží pojištění odpovědnosti. "Pokud by například strom z vašeho pozemku spadl na sousedovu střechu nebo by se požár z vaší chaty rozšířil na okolní nemovitosti, nemusíte zoufat. Správně nastavené pojištění odpovědnosti to vyřeší za vás. Toto pojištění se obvykle vztahuje i na další nemovitosti, které nejsou uvedeny v pojistné smlouvě. Musí být však ve vašem vlastnictví či spoluvlastnictví nebo ve vlastnictví či spoluvlastnictví osoby, se kterou žijete ve společné domácnosti," doplňuje možnosti ochrany majetku Jiří Váchal.

Když dojde ke škodě

Pokud zjistíme, že došlo k poškození nebo vykradení chaty, je zapotřebí co nejrychleji kontaktovat policii a co nejdříve nahlásit škodu také pojišťovně. Pojišťovna obvykle požaduje nahlášení do 15 dnů. Doporučuje se pořídit také fotodokumentaci místa.

Závěrem

Příprava chaty na zimu vyžaduje více než jen zazimování zahrady. Je nutné zabezpečit nejen majetek před zloději, ale také pojistit objekt proti nepříznivým vlivům počasí. "Pokud si nejste jistí, zda je vaše pojištění dostatečné, nebo potřebujete poradit s výběrem vhodného pojištění, obraťte se na finančního konzultanta, který vám pomůže nastavit pojištění tak, aby pokrývalo všechna rizika a nevznikly problémy při hlášení škod," uzavírá Jiří Váchal.