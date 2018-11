Jak vybrat to správné víno k těstovinám?

Foto: The Food Experience s.r.o.

Foto: The Food Experience s.r.o.

Existuje lepší kombinace než je víno a italské jídlo? Jak ale vybrat to pravé? Nejlepší tip, jak nalézt to správné víno, je zapomenout na těstoviny samotné a věnovat pozornost jednotlivým složkám omáčky.

Obecně platí, že nejlepší volbou k těstovinám jsou lehčí vína. Pokud však máte těstoviny, obsahující hodně sýra, bude jim bohaté, červené víno ideálním společníkem. Ujistěte se však, aby vůně vína nebyla intenzivnější než vůně samotné omáčky. To se ale snadněji říká než dodržuje. Pro ty, kteří si s výběrem vína stále nejsou jisti, přinášíme tři nejoblíbenější těstovinové pokrmy, ke kterým naši sommelieři vybrali ta nejlépe padnoucí vína.

Těstoviny s tomatovou omáčkou

Začínáme tou nejoblíbenější a nejrozšířenější klasikou: těstoviny s tomatovou omáčkou. Směs pravých, italských, na slunci zrajících rajčat, které se na pánvi mísí s bazalkou, olivovým olejem, parmezánem a česnekem se ideálně kombinuje se sklenkou dobrého vína. Víno, které si k tomuto pokrmu nalejeme, je mu schopno dodat úplně jiné rozměry. Tuto omáčku vhodně doplňují vína Valpolicella, Bardolino či Chianti. Přirozenou kyselost rajčat tedy podpoří vína s kyselinkami. Například La Bestia Governo All 'Uso Toscano Rosso Toscano je v tomto případě ideální. Dáváte raději přednost bílému? Pak zkuste svěží, čerstvé víno Miliasso Verdeca Puglia IGT.

Těstoviny se smetanovou omáčkou

Máte rádi těstoviny se smetanovou omáčkou, plněné šunkou, lososem nebo houbami? K nim pak volte víno s plným tělem, bílé a ideálně to, které zrálo na dřevě. Chardonnay není v Itálii příliš rozšířené, pro něj musíme dále za pevninské hranice. Například do Francie pro La Pauline Platine Chardonnay. Pokud si však stojíte za tím, že k těstovinám patří italské víno, sáhněte po pevnějším Pinot Grigio.

Těstoviny s rybou nebo mořskými plody

Pokud už investujete čas do přípravy těstovin s různými dary moře, byl by hřích nedoplnit je tím pravým vínem, které by jen podtrhlo Vaše kulinářské dovednosti. Vyberte víno, které nepřebije jemné chutě ryb a měkkýšů. Můžete servírovat jemný Pinot Grigio ze severu Itálie, kyselejší Vermentino z jihu nebo Inzolii ze Sicílie. Dobrým společníkem tohoto pokrmu může být také Rossetti Pinot Grigio, čerstvý a bujný Pinot Grigio ze Sicílie.

Těstoviny jsou jen jedny z mnoha pokrmů, ke kterým je ideální vychutnat si skvělé víno. Vždy se však řiďte základním pravidlem, že vůně vína by měla odpovídat chuti těstovinové omáčky. Pokud máte na stole smetanovou omáčku, pak volte krémové Chardonnay a jestli připravujete omáčky kyselejší, například rajčatové, hledejte víno s kyselinkou. Udělejte si čas zkusit několik různých kombinací, najít si tu svoji oblíbenou, a nebo si užívejte, jak ten stejný pokrm může s různými víny pokaždé chutnat jinak. Zapalte svíčku, otevřete Vaši oblíbenou láhev vína, zavřete oči a představte si tu pravou Itálii v každém doušku. Na zdraví nebo Cin Cin!