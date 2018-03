Jak vybrat správný kuchyňský dřez?

Zařizujete si novou kuchyň? Univerzální rada pro výběr nového dřezu neexistuje. Bylo prokázáno, že více než polovinu času při přípravě pokrmů v kuchyni trávíme u kuchyňského dřezu. Nejdůležitějším kriteriem při výběru by tedy měla být vždy jeho praktičnost, funkčnost a maximální komfort při každodenní práci.

Při výběru kuchyňského dřezu se můžeme rozhodovat podle několika kritérií. Tím zásadním bývá volba materiálu dřezu. Kromě klasického materiálu - nerezové oceli je možné volit dřezy z umělého kamene - granitu, případně z keramiky.

V současné době je mezi zákazníky stále větší zájem o granitové dřezy vyráběné z rozemleté přírodní křemičité žuly. Firma BLANCO používá pro výrobu dřezů patentovaný materiál SILGRANIT® PuraDur®, mezi jehož přednosti patří velmi snadná údržba, vysoká odolnost proti poškrábání a rozbití, stálobarevnost, teplovzdornost do 280 °C a stoprocentní hygienická i zdravotní nezávadnost.

Dalším důležitým kriteriem je pak způsob zabudování dřezu do pracovní desky. Kromě nejčastějšího způsobu - horní montáže dřezu do pracovní desky je možné volit spodní montáž dřezu pod pracovní desku, případně zabudování dřezu do roviny s pracovní deskou.

Inovativní kuchyňské dřezy BLANCO

Společnost BLANCO přichází s inovativními řešeními, které zvyšují užitné vlastnosti dřezů a tím zefektivňují samotnou práci v kuchyni.

Představitelem takového dřezu je například tzv. víceúrovňový dřez BLANCO ETAGON. Díky integrovanému schůdku a vkládacím pojezdům z ušlechtilé oceli, je možné dřez používat současně ve 3 úrovních. Spolu s ostatním příslušenstvím, jako jsou krájecí desky nebo multifunkční nerezové misky, umožňuje dřez rozmanité využití.

Kromě provedení z nerezové oceli jsou víceúrovňové dřezy BLANCO ETAGON k dispozici také v 10-ti barevných odstínech materiálu SILGRANIT® PuraDur®.