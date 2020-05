Jak vybrat rybářský prut

Jedna z nejdůležitějších věcí, které rybář potřebuje je bezpochyby rybářský prut. Stejně jako všeho rybářského vybavení, více či méně potřebného je i prutů celá škála a začátečník by mohl mít problém v orientaci mezi nimi.

Pokud vybíráte rybářský prut , jako první, byste se měli zamyslet nad tím v jakých situacích, na kterých vodách, na které druhy ryb a jakou rybolovnou technikou chcete primárně lovit.

Od toho se budou odvíjet požadavky na prut.

Základní rozdělení prutů:

Dělené pruty tzv. (děličky- většinou 2-3 dílné, ale dá se narazit i na vícedílné v různých délkách a librážích) - jejich výhodou je rozhodně akce prutu, kde platí, že čím méně dílů prut má, tím je akce prutu lepší a náchylnost k možnému poškození (zlomení ve spojích) menší. Obecně se akcí prutu rozumí to, jak rychle prut dokáže reagovat na výpady ryb, prudké náhozy a podobně, ale pozor zde má veliký vliv i materiál ze kterého jsou pruty resp. jejich blanky vyrobené a to se promítá hlavně v pořizovací ceně. Opět obecně (celoparabolická akce - prut pracuje v celé jeho délce blanku až téměř k rukojeti)- vhodnější na zdolávání a (semiparabolická - tužší spodní část prutu kde se zapojuje více horní část blanku zhruba od půlky ke špičce) vhodnější na daleký odhoz. Nevýhodou těchto prutů je pouze jejich transportní délka. Teleskopické pruty tzv. (teleskopy) - Opět se vyrábějí v různých délkách a librážích a na různé techniky lovu a druhy ryb. Nicméně výhodou těchto prutů je pouze jejich skladnost při transportu. Děličkám mohou ve vlastnostech jen těžko konkurovat. Proto je důležité zvážit při výběru, co z daných kritérií preferujete nejvíce. Jestli je to skladnost při transportu, nebo vlastnosti prutu.

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv z nich, jsou tu další důležité aspekty, které je třeba při výběru zvážit.

Mohou to být zejména: velikost a vlastnosti revíru (stojatá voda / řeka), velikost a druh cílových ryb, rybolovná technika, to jestli budete chytat pod břehem nebo budete muset nahodit co nejdále.

Pro představu uvedu nějaký příklad. Chystám se na malou vodu, kde vím, že budu chytat s lehčími olovy či krmítky hned kousek u břehu a k tomu je zde na břehu málo místa a břehy jsou zde zarostlé. Těžko bych si tu počínal s pruty o délce 3,9m a dokonce i 3,6m proto je vhodnější zvolit dejme tomu 2,7 - 3,0 m proutek s celoparabolickou akcí a v nižší libráži, ať si vychutnáte souboj i s menšími rybami. S takovým prutem se nám v těchto podmínkách bude mnohem lépe manipulovat.

Jako další příklad uvedu druhý extrém, kde jsme se rozhodli pro velkou přehradu, kde je potřeba dostat se náhozem co nejdále od břehu. Zde jsou na místě právě delší 3,6m nebo 3,9 m pruty se semiparabolickou akcí a vyšší libráží, které nám dovolí se do prutu pořádně opřít při náhozu a tím dostat olovo/krmítko co nejdále.

Podobné, jen s jinými kritérii u výběru to bude u prutů přívlačových, feederových, matchových, různých speciálů na konkrétní rybí druhy atd… Kde už je to spíše na delší a odbornější článek a hlavně zkušenostech jednotlivého rybáře co konkrétně od prutu vyžaduje. Přeji štastnou ruku při výběru a mnoho štěstí hlavně u vody.