Jak vybrat ledničku do auta?

Rádi cestujete a chcete si to ještě víc užít? Pořiďte si do auta chladničku. Taková vychlazená limonáda, ledová káva nebo něco k zakousnutí při dlouhé cestě přijdou vhod. Co musí auto lednička splňovat?

Ať už jedete na výlet, služební cestu, nebo dovolenou, autochladnička vám přijde vhod. Osvěžení během cesty vlije do žil novou energii, na dovolenou si dovezete jídlo aspoň na první dny. Na trhu je ale ledniček do auta mraky, kterou vybrat? Z jakých ledniček do auta můžete vybírat? Obecně je dělíme do 4 skupin: Pasivní autoledničky , které nepotřebují přísun elektriky. Stačí do jejich útrob vložit namražené náplně.

, které nepotřebují přísun elektriky. Stačí do jejich útrob vložit namražené náplně. Kompresorové autochladničky , které jsou nejdražší, za to ale nejvýkonnější.

, které jsou nejdražší, za to ale nejvýkonnější. Absorpční chladničky do auta , které nepotřebují elektriku, stačí box dobře odvětrat. Ideální volba pro karavany.

, které nepotřebují elektriku, stačí box dobře odvětrat. Ideální volba pro karavany. Termoelektrické ledničky do auta jsou nejoblíbenjěší, dokážou nejen chladit, ale i ohřát. 5 TOP parametrů pro výběr ledničky do auta Jaké funkce by autolednička měla mít? Na co si dát při jejím výběru pozor? Způsob napájení Některé chladící boxy nepotřebují ke svému fungování elektřinu. Jiné ano. Bude to 12 V, 24 V, nebo 230 V? Některé boxy mohou využívat víc typů napájení. Délka kabelu Jak dlouhý je přívodní kabel chladícího autoboxu? Standardem je délka kabelu 2-3 metry. Potřebujete ho delší? Dokupte si vhodné prodloužení kabelu. Objem autoledničky Když už do ní investujete, potřebujete mít jistotu, že se vám tam vejde vše, co tam dát chcete. Proč se omezovat? Autochladničky na našem trhu mají objem od 8 do 80 litrů. Foto: komerční článek Bezpečnostní prvky Pojistka proti zkratu a systém proti vybití autobaterie oceníte. Jak u kompresorových, tak termoelektrických chladniček. Velikost Vejde se vám lednička do kufru, nebo jiného prostoru? Někdo ji dává do kufru, jiný za sedačku. Co byste dělali, kdyby se tam nevešla třeba o jeden jediný centimetr? Všechny rozměry si pohlídejte. Co dalšího by vás mohlo zajímat? O kolik dokáže chladnička vložené potraviny ochladit? Na kolik je dokáže ohřát? Jak dlouho je udrží na požadované teplotě?