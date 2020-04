Jak vybrat kvalitní matraci?

Čas pro výměnu matrace nastává v chvíli, kdy se stává proleželou a neplní tak své ortopedické vlastnosti. K tomu dochází i u těch nekvalitnějších matrací do sedmi let. U levných a nekvalitních matrací může dojít ke ztrátě ortopedických vlastností i po roce. Při vstupu do prodejny nebo návštěvě e-shopu se na nás vyhrne nepřeberné množství matrací a je složité si správě vybrat.

Základními parametry jsou rozměry, tuhost, životnost, cena, materiál a potah matrace. Rozměry Pokud nemáte rozměry přímo dány výrobcem postele, tak vás čeká měření. Pro velikost matrace změřte vnitřní rozměry rámu postele. Následně je třeba vybrat vhodnou výšku matrace. Čím vyšší matrace je, tím lepší ortopedické vlastnosti mívá. Vyšší matrací je možné zvýšit i celkovou výšku lůžka a z postele se tak lépe vstává. Změřte proto i výšku rámu postele. Dávejte pozor na to, aby matrace byla ponořená minimálně do ¼ její výšky. Tzn. pro výšku rámu 5 cm můžete použít maximálně matraci s výškou 20 cm. Tuhost matrace Je ideální, když si matraci můžete vyzkoušet na kamenné prodejně. K výběru matrace přistupujte individuálně. Mezi faktory ovlivňující vhodnost matrace patří vaše váha, výška, typ postavy a oblíbená poloha, ve které spíte. Na zádech je doporučována tvrdší matrace, na boku matrace se střední tuhostí. Měkké matrace nejsou vhodné vůbec. Český výrobce matrací Tropico všechny matrace testuje systémem Ergocheck a můžete si tak vybrat matraci přesně na míru. Ergocheck můžete vyzkoušet v rámci Dnů zdravého spánku na těchto prodejnách. Materiál Moderní matrace v sobě kombinují většinou více materiálů. Mezi základní patří paměťové pěny, studené pěny, latex, pružinové matrace apod. Materiálu je tedy nepřeberné množství. Každý typ matrace má své výhody a nevýhody. Životnost matrace a její cena V posteli trávíme 1/3 veškerého času, proto se nevyplatí na matraci příliš šetřit. Levné, netestované matrace mají krátkou životnost a velmi rychle ztrácí své ortopedické vlastnosti. Zajímejte se proto o životnost matrace a záruku. Výrobce Tropico nabízí u některých matrací záruku na jádro matrace až 6 let. Foto: komerční článek, AdobeStock Potah matrace Nedílnou součástí matrace je její potah. Ten by měl být z hygienických důvodů snadno snímatelný a pratelný. U potahů je důležitá jejich prodyšnost a termoregulační vlastnosti. U matrací pro miminka dbejte na to, aby byl potah pratelný minimálně na 60°C, ideálně však na 90°C. Pokud si stále nebudete vědět s výběrem matrace rady, zkuste interaktivního rádce pro výběr matrace Dr. Sleepa.