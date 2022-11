Cloud nám pomáhá tvořit systémy, které jsou flexibilní a nezatěžují životní prostředí.

Jak v Unicornu využíváme cloud? Tvoříme flexibilní aplikace a šetříme planetu | Foto: Unicorn a.s.

Cloudové technologie se v IT postupně stávají běžnou součástí provozu a vývoje softwarových řešení. Důvodem je zejména vysoká flexibilita, efektivita, bezpečnost a dostupnost výpočetního výkonu a služeb, díky čemuž je cloud přelomovým technologickým konceptem.

Pro vývoj a provoz IT řešení totiž umožňuje dynamicky reagovat na požadavky na výkon a dostupnost přidáváním či ubíráním výpočetních zdrojů podle potřeby. To má za následek vysokou efektivitu nejen z pohledu provozních nákladů, ale také snižování ekologické zátěže na minimum.

Díky důslednému využívání cloudových technologií v Unicornu můžeme našim zákazníkům poskytovat špičková řešení s vysokou přidanou hodnotou a krátkou dobou dodání při zachování dlouhodobé udržitelnosti. Unicorn je tak jedním z průkopníků využití cloudu k získávání vysoké konkurenční výhody.

Proč využívat cloud?

Odpověď na otázku "Proč cloud?" může být relativně jednoduchá. Proč provádět rozsáhlé investice do vlastních či najatých datacenter, proč složitě kupovat a obnovovat fyzickou infrastrukturu? Proč řešit utilizaci zdrojů a proč investovat do know-how v mnohdy úzkoprofilových oblastech, když můžete mít všechno připravené a okamžitě dostupné jak pomocí jak vizuálního, tak aplikačního rozhraní?

Samozřejmě nesmíme zapomínat na bezpečnost. Seriózní poskytovatelé cloudových služeb dnes mají potřebné bezpečnostní certifikace. Získat podobnou úroveň zabezpečení je velice nákladné a pro nespecializované firmy obtížné, ne-li nemožné. Přechod na cloud proto navíc posiluje bezpečnost a umožňuje jednoduše zabezpečit provoz IT řešení.

Unicorn v cloudu

V Unicornu jsme si také prošli fází, kdy jsme přemýšleli, zda nepostavit vlastní datové centrum. Nebylo to jednoduché rozhodování, ale nakonec jsme se přiklonili ke cloudu, který má navíc další skvělou výhodu - díky vysoké efektivitě nezatěžuje naši planetu.

Proč jsme se rozhodli pro cloud? Uvědomili jsme si, že k dosažení vysoké efektivity provozu datových center vede dlouhá cesta, kterou si už prošli jiní. Díky tomu se můžeme plně soustředit na náš cíl - dodávání robustních informačních systémů a digitálních produktů. Vzhledem k tomu, že jsme už spolupracovali s Microsoftem jakožto naším klíčovým partnerem, byla volba dodavatele cloudových služeb jasná.

"Řešení, která maximálně těží z výhod cloudu, musí být pro cloud stavěná a připravená. Proto jsme se rozhodli vybudovat Unicorn Application Framework s využitím Unicorn Mobile First IoT Cloud Ready Architecture, který umožňuje výrobu a provoz moderních a bezpečných řešení v cloudu. Díky tomu se Unicorn stal ukázkovým příkladem implementace a provozu řešení v Microsoft Azure," říká Marek Šťastný, ředitel produktového hubu a člen top managementu společnosti Unicorn.

Spolupráce s Microsoftem přináší významný benefit při tvorbě udržitelných, ekologicky šetrných řešení. Společnost se totiž zavázala být do roku 2030 uhlíkově neutrální s nulovým odpadem a pozitivní vodní bilancí. Microsoft investuje obrovské prostředky do nových technologií provozu svých datacenter. Zaměřuje se při tom na vysokou energetickou efektivitu, soběstačnost vodního hospodářství, pasivní bilanci chlazení, nulový odpad a plné využití energií z obnovitelných zdrojů do roku 2025.

Benefity digitalizace

Pojem digitalizace v Unicornu představuje tvorbu digitálních dvojčat. Pomocí Unicorn Application Framework transformujeme reálné objekty a procesy do digitálního světa. Automatizace a online 24/7 přístup významně zkracuje délku jednotlivých procesů, které můžeme navíc provádět odkudkoliv. Digitalizace nás také zbavuje zbytečného papírování, takže nemusíme dokumenty tisknout, převážet a skladovat.

Za pomoci našich softwarových řešení pomáháme klientům s digitalizací a automatizací. Vyvinuli jsme například ChargeUp, který poskytuje kompletní řešení pro dobíjení elektromobilů. Online rezervační systém Bookigy zase pomáhá zefektivnit chod kanceláří díky možnosti provádět rezervace pracovních míst odkudkoliv a kdykoliv. Řešení je poskytované onclick formou v naší online službě Plus4U.net.

Naším cílem je tvořit kvalitní software s minimálním dopadem na životní prostředí. A právě cloudové technologie nám toho pomáhají dosáhnout. Poskytují nám dostatečný výkon, který můžeme efektivně škálovat, a využívají přesně tolik výpočetního výkonu kolik je zrovna potřeba. Výsledkem jsou flexibilní řešení s vysokou přidanou hodnotou a s nízkou uhlíkovou stopou.

V Unicornu si uvědomujeme, jak důležitá je ochrana naší planety. Při každodenní práci, výrobě produktů i poskytování služeb proto využíváme zdroje, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Používáme například cloud Microsoft Azure, který je poháněný energií z obnovitelných zdrojů, aplikujeme hybridní model práce nebo podporujeme elektromobilitu. Svým přístupem k práci chceme pomáhat našim klientům i životnímu prostředí.