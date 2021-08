Jak uspořit finanční základ pro získání hypotéky? Prvním krokem je stavební spoření

Hlad po bydlení ve vlastním v Česku ani při rostoucích cenách neopadá. Pro Čechy je totiž mimořádně důležité, a jak ukazují i nedávné průzkumy, Češi jsou ve vlastním bydlení spokojenější. Právě rostoucí ceny nemovitostí ale mohou rodinám cestu do vysněného domku se zahradou zkomplikovat.

Pro získání hypotéky totiž potřebují vyšší finanční základ. Myslet by tak ještě před žádostí o hypotéku měli hlavně na své úspory, radí v rozhovoru Jiří Feix, předseda představenstva ČSOB Stavební spořitelny a Hypoteční banky.

V posledních měsících se hodně hovoří o tom, že zájem o hypotéky mezi Čechy láme rekordy. Platí zvýšená poptávka i pro úvěry ze stavebního spoření?

Rozhodně platí. ČSOB Stavební spořitelna už v květnu sjednala nové úvěry ve výši 3,885 miliard korun, a přepsala tak svůj dosavadní rekord z června 2018. Výsledek zároveň znamenal nejvyšší částku, které kdy dosáhla jakákoli česká stavební spořitelna. Hned v červnu navíc padl rekord nový, když jsme dosáhli historického výsledku 3,992 mld. Kč sjednaných úvěrů ze stavebního spoření. Nyní čekáme na překročení magické hranice 4 miliard korun.

Tyto částky jednak potvrzují naprosto mimořádný zájem Čechů o koupi vlastního bydlení, a zároveň ukazují, že stavební spoření si ve společnosti drží svou popularitu.

Jak vidíte vývoj do následujících měsíců?

Vývoj je nyní složité předpovídat. Pořízení vlastního bydlení Čechům čím dál více komplikují dlouhodobě rostoucí ceny nemovitostí a nyní už i rostoucí ceny úrokových sazeb. Nedivil bych se tedy, pokud by postupně došlo k mírnému ochlazení trhu. Na druhou stranu ale platí, že v Česku má vlastnické bydlení dlouhodobou tradici. Dokazuje nám to mimo jiné i vývoj během pandemie, kdy jsme navzdory ekonomické nejistotě sledovali ohromný zájem o koupi nemovitostí.

Mimořádný zájem o pořízení nemovitosti tedy bude spíše pokračovat?

Přetrvávající chuť Čechů nakupovat nám potvrdil i průzkum, který jsme nedávno provedli ve spolupráci s agenturou NMS Market Research. Zatímco v posledním roce si nový byt pořídila 4 % domácností, dalších 12 % se k tomu stále chystá. Přes 11 % respondentů navíc hledá rekreační objekt. Vlastnické bydlení je v Česku zkrátka důležitá hodnota a cíl, ke kterému se mnohé rodiny upínají. Zmíněný průzkum navíc ukázal, že jsou v něm rodiny spokojenější. Zároveň samozřejmě nesmíme zapomínat na investory, kteří nemovitostem věří a tvoří významnou část kupců. Věřím tedy, že aktuální trend bude minimálně do konce roku pokračovat.

Což ale přispívá k dalšímu zdražování, a ještě více komplikuje dostupnost bydlení. Co byste poradil rodinám, které si chtějí pořídit byt, ale v současnosti se jim vidina stále více vzdaluje?

Právě kvůli rostoucím cenám nemovitostí by zájemci o koupi neměli podceňovat úspory. S koupí jim může pomoct hypotéka, anebo samozřejmě zmiňované úvěry ze stavebního spoření. I zde je ale nutná spoluúčast klienta, hypotéky na 100 % nemovitosti už dnes banky uzavírat nemohou. Zájemci si tak musí připravit minimálně 10 % z hodnoty nemovitosti, což ve velkých městech znamená několik stovek tisíc korun.

Myslím ale, že si Češi tuto skutečnost uvědomují, a vidíme to i na zájmu o stavební spoření, které na cestě k vlastnímu bydlení slouží jako významný pomocník. I proto jsme se rozhodli vyjít jim co nejvíce vstříc a nabídnout jim nové Stavebko bez limitů. Nové stavební spoření klientům nabízí dva klíčové benefity - stavební spoření si sjednají bez vstupního poplatku, a zároveň bez omezení cílové částky, a to až do výše 5 000 000 korun. Při sjednávání tak neplatí žádné poplatky za uzavření smlouvy, jako tomu bylo doposud. Cílovou částku si pak nastaví podle svých představ a možností. Stavebko bez limitů tak využijí, jak mladí lidé, kteří spořit začínají, nebo rodiny, které chtějí uspořit na budoucí renovaci. Stavebko s vyšší cílovou částkou se velmi dobře hodí jako spoření pro děti.

Zmiňujete renovace bydlení. Zvýšil se jejich počet v koronavirové době a kolik peněz do nich vaši klienti průměrně vloží?

Češi jsou navíc ochotni do svého domova investovat a neustále ho vylepšují. To samozřejmě platilo i v době pandemie. I když téměř desetině Čechů koronavirová krize plánované renovace znemožnila, rovná půlka domácností v posledních dvanácti měsících podle našeho průzkumu do svého bydlení nějakým způsobem investovala. Češi nejčastěji podnikali drobné změny, jako je malování nebo nákup nábytku a elektroniky. Nakupovali také psací stoly nebo kancelářské židle. Asi není těžké uhodnout, že za tím stála práce z domova. Téměř desetina respondentů ale zvládla i větší stavební rekonstrukce a podobný počet se například pustil do renovace koupelny, kuchyně či ložnice. Nejčastěji za renovace utratili 60 000 korun, desetina domácností ale zrealizovala úpravy nad 150 000 korun. A právě na financování nákladnějších rekonstrukcí domácností je možné využít výhodné úvěry ze stavebního spoření.