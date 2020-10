Jak si zařídit skutečně moderní obývací pokoj?

Obývací pokoj je místnost, kde žijeme. To je místo, kde nyní děláme všechno. Zde se setkáváme večer s rodinou, zde odpočíváme s partnerem u televize se sklenkou vína. Jak si ale udělat toto místo ještě útulnější?

1. Začněte plánem, ne polštáři

První krok? Vyhněte se zběsilému nákupu polštářů. Protože ve vašem obývacím pokoji se mohou konat nejrůznější aktivity, ať už jde o koktejl nebo rodinnou filmovou noc, doporučujeme plánovat skutečný život. Vypracujte si plán nábytku, který zohlední váš životní styl. To zahrnuje TV - od plochých obrazovek až po projektory má televizní design za sebou dlouhou cestu. Stylu televize přizpůsobte také rozvržení nábytku - chcete mít TV na zdi, nebo na stolku? Myslete při rozvržení nábytku i na místo, kde budou stát květiny či další dekorace.

2. Investujte do gauče

Jakmile zajistíte funkčnost, první kus nábytku, který byste měli pořídit, je pohovka. Je důležité najít kousek, který obstojí ve zkoušce času a bude kvalitní. Pokud máte děti, určitě se doporučuje pohovka z kůže, nebo koženky. Pokud máte prostory, buďte megalomanský - kupte si tak velký gauč, jaký vám prostor nabídne. Váš obývací pokoj tak bude působit honosně a na první pohled útulně.

3. Konferenční stolek

Konferenční stolky se mohou stát ústředním bodem, protože oko je přitahováno k jejich tvaru a také proto, že kontrastují s pohovkou. Moderní jsou konferenční stolky, co mají silné linie a jsou nadčasové. V případě, že nemáte doma malé děti, je jistě vhodné umístit před gauč konferenční stolek ze skla. Pokud jste se již dostatečně "vyřádili" na svém koberci, volte vzhledově decentní, ale jasně orámovaný stolek, který přirozeně zapadne do vašeho interiéru.

4. Obrazy

I ta sebemodernější domácnost bude vypadat "prázdná", pokud na zdích nebudou viset obrazy. Pokud chcete mít opravdu IN obývací pokoj, měli byste na zdi umístit abstraktní obrazy. Ty okamžitě probudí vaši fantazii a zaměstnají mozek. Díky jejich variabilnosti a exkluzivitě se hodí do každé místnosti, protože jednoduše zapadnou do každého stylu.

5. Myslete na osvětlení

Při plánování rozložení nábytku v místnosti myslete vždy na přirozené světlo. To podpoříte velkým zrcadlem, které bude sluneční svit lámat a odrážet do obývacího pokoje. Také opticky celý prostor zvětší, což je super tip pro menší pokoje. Na večerní svícení není nic modernějšího než stojací lampa umístěna za gaučem.

6. Orámujte místnost koberci

V případě koberců stále zůstaneme u abstrakce. V dnešní době již nefrčí koberce přes celou plochu pokoje, nicméně kusové koberce, které obepisují akorát rozměr konferenčního stolku také ne. Kusový koberec volte tak velký, aby přesahoval velikost gauče. Myslete nadrozměrně - velký koberec nakonec způsobí, že i místnost bude vypadat větší. Do hry vstupují samozřejmě ještě další prvky - a to je barevnost a vzory. Zde se otevírá brána pro abstrakci. Vyberte si kubistický koberec s geometrickými tvary a nejlépe několika barvami. Opticky váš pokoj prozáří.

7. Doplňky

Příslušenství nejsou jen drobnosti nebo nepořádek. Jsou příležitostí vyprávět příběh o osobnosti a životě majitele domu. Zapojením těchto kousků do celkového designu se budete v prostoru skutečně cítit "jako doma". A kdy se budete cítit lépe, než když ucítíte již ve dveřích "vůni domova"? K tomu vám skvěle poslouží ultrazvukový difuzér. Jeho výhodou je, že se dá sehnat v různých stylech, takže vždy může zapadnout do zaměření vaší domácnosti. Nejenom, že je to estetický doplněk, ale také zahalí vaši domácnost do příjemné vůně, u které můžete jednoduše relaxovat.

Technologie nás naučila, že rychlost je důležitá, ale umění vyžaduje čas. Skutečně zvažte, co o vás tento prostor chce říci a jak chcete, abyste se u vás doma cítili. Všechno, na co se podíváte, by vás mělo potěšit.