Jak se připravit na koupi vchodových dveří do bytu?

Rozhodli jste se vyměnit staré dveře za nové? Zjistěte, na co se zaměřit při výběru a na co nezapomenout.

Nepodceňujte výběr

Při výběru vchodových dveří do bytu si ujasněte, jaké požadavky musí splňovat. Pro ochranu proti zlodějům se nejlépe hodí dveře bezpečnostní třídy 3, které mají dostatek jistících bodů a odolávají manuálnímu poškození i vysazení. Důležité jsou také protihlukové a protipožární vlastnosti, které zajistí klidné a bezpečné bydlení. Věnujte pozornost i vzhledu vchodových dveří do bytu v paneláku, aby ladily s interiérem, protože jsou tou první věcí, kterou při návratu domů vidíte.

Výměna zárubní

Bezpečnostní dveře do bytu jsou investicí do budoucna, a proto se nevyplatí šetřit ani na zárubních. Staré panty často nezvládnou zátěž nových dveří a nezajistí správné těsnicí vlastnosti. Výsledkem by bylo zbytečné unikání tepla a ztráta protihlukových vlastností, což je zejména v panelových bytech velmi důležité. Při výměně zárubní si také můžete zvolit, kam se budou dveře otvírat. Odborníci zvládnou výměnu zárubní za méně než 5 hodin.

Odborná montáž

Pokud nejste zkušení řemeslníci, nepouštějte se do montáže dveří sami. Jedná se o náročnou práci, kterou by měla provést odborná firma. Pracovníci těchto firem jsou školeni na dodržování technologických postupů a použití správných materiálů, což zaručuje stoprocentní funkčnost dveří. Kvalifikovaná firma se postará o vše od instalaci po úklid a odvezení odpadu po montáži. Proto si raději pořiďte vchodové dveře do bytu s montáží.

Informujte sousedy

Výměna vchodových dveří do bytu s kukátkem trvá několik hodin a může být hlučná. Abyste předešli konfliktům, informujte včas své sousedy o zvýšeném hluku. V panelových domech je vhodné vyvěsit oznámení s datem a patrem, kde bude montáž probíhat.

Spolehlivá dodávka i montáž

Ať už sháníte hlavní dveře do bytu nebo domu, na HT dveře se můžete vždy spolehnout. Všechny jejich dveře jsou certifikované českými akreditovanými zkušebnami a splňují nejpřísnější bezpečnostní normy, což vám zaručuje bezpečí vašeho domova.

Realizace zakázky probíhá bez požadavku na zálohu - platíte až po úspěšné instalaci a vaší plné spokojenosti. K dispozici je široká škála dekorů, takže si můžete vybrat dveře, které dokonale ladí s vaším interiérem nebo exteriérem domu.