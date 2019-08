Jak se počítá plnění životní pojistky?

Rozhodli jste se uzavřít životní pojištění, které není právě levnou záležitostí a zajímá vás, jak se počítá jeho plnění? Nebo se vám stal úraz a budete dlouhodobě neschopni přispívat do rodinného rozpočtu? Životní pojistka slouží k zajištění finanční situace vašich blízkých v případě nepředvídatelných událostí.

Ztráta příjmu jednoho z živitelů rodiny je nepříjemná a často rodinu uvrhne do finanční krize. Řešením, jak se takové situaci vyhnout je uzavření životního pojištění pro případ:

Omezení pracovních schopností

Dlouhodobé nemoci

Hospitalizaci

Trvalých následků

Smrti (včetně smrti jako důsledku úrazu).

Životní pojistku může uzavřít kdokoli od narození do věku 80 let a důležité je mít ji dobře nastavenou.

Životní pojištění můžete sjednat ve dvou základních typech:

Investiční životní pojištění (rezervotvorné pojištění), kdy je část Vámi zaplaceného pojistného investována do různých produktů na finančních trzích.

(rezervotvorné pojištění), kdy je část Vámi zaplaceného pojistného investována do různých produktů na finančních trzích. Rizikové životní pojištění, které zahrnuje pojištění pro případ závažných onemocnění, úrazu, invalidity, hospitalizace nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Sjednejte si dobře pojistné limity

Tím se rozumí částku, kterou pojišťovna vyplatí v případě, že nastane událost, na kterou jste se pojistili. Jejich výše závisí na vašem přání, věku a částce, kterou si můžete platit.

Než se do pojišťovny vydáte uzavřít smlouvu, zkuste vyhodnotit míru rizika, životního standartu a možností vás i vaší rodiny. Udělejte inventuru vašich příjmů a výdajů, zvažte dostupné finanční rezervy. Zohledněte vaše finanční závazky (hypotéka, leasing, půjčky apod.). Propočítejte, jak dlouho by rodině nahradit výpadek příjmu z jiných zdrojů.

Pro případ smrti je dobré stanovit takovou částku, která se pohybuje v rozmezí dvou až pětinásobku ročního příjmu.

Příklad: Pokud si nastavíte limit pro případ smrti na hodnotu 1 500 000, pak obmyšlená osoba dostane v případě vaší smrti právě tuto částku.

Náš tip: Uzavřít životní pojistku je finančně nákladné. Srovnejte si nabídky jednotlivých pojišťoven on-line.

Jak se počítá plnění životní pojistky?

Každá pojišťovna má své oceňovací tabulky. V nich je seznam úrazů a onemocnění, které životní pojištění může pokrýt. U každého úrazu či nemoci je pak stanovena délka léčby. Podle toho lze stanovit orientační výši plnění pojišťovny. Ale pozor - pojišťovna může plnění pokrátit.

Denní odškodnění

Připojistili jste se i pro případ pracovní neschopnosti a sjednali si denní odškodné? Pak si vynásobte počet dní pracovní neschopnosti sjednanou částkou. Opět se jedná o přibližný výpočet.

Trvalé následky

Trápí vás trvalé následky v důsledku úrazu? I tehdy se můžete s největší pravděpodobností těšit na nějaké plnění pojišťovny. Trvalé následky se ale dělí do dvou skupin a podle toho se odvíjí doba, kdy se plnění dočkáte.

Trvalé následky prokazatelné ihned . Patří sem ztrátové úrazy, které se plní ihned. Třeba tehdy, kdy v důsledku úrazu přijdete o nohu či ruku.

. Patří sem ztrátové úrazy, které se plní ihned. Třeba tehdy, kdy v důsledku úrazu přijdete o nohu či ruku. Trvalé následky, které neprokážete hned - Takové následky, které se mohou nějaký čas zlepšovat, než se ustálí. Například omezená hybnost kloubu. Po úrazu s kloubem ani nehnete, v důsledku rehabilitace se ale hybnost zlepší, i když se nevrátí do stavu před úrazem.

Výše plnění opět závisí na limitu, na který jste si trvalé následky pojistili a plnění dle oceňovacích tabulek. Tam si najdete diagnózu a procentuální plnění. To pak vynásobíte částkou, na kterou jste trvalé následky pojistili. Pak vstupuje do hry progrese. Její výška záleží na pojišťovně. Opět nahlédněte do tabulky a částku znásobte progresí.

Příklad: Trvalé následky jste si pojistili na 1 500 000 Kč. V oceňovací tabulce jste zjistili, že procentuální plnění je 50 %. 50 % z 1 500 000 je 750 000. Progrese pro úrazy s procentuálním plnění 50 % je stanovena na trojnásobek. Výslednou částku přibližného plnění tedy získáte výpočtem 750 000×3.