Jak připravit auto na jarní sezónu? Výměna pneumatik nestačí

Zima je pro náš automobil náročným obdobím. Obvykle jej navíc v zimě o něco více zanedbáváme. S jarem proto přichází čas, kdy je auta zapotřebí podívat se nejen na přezutí gum, ale i na povinné ručení.

Přezutí na letní pneumatiky je samozřejmostí

Jezdit na zimních pneumatikách celoročně není bezpečné ani ekonomické. Zimní pneumatiky mají vyšší valivý odpor, který se projevuje negativně na naší spotřebě. V létě se rovněž výrazně rychleji opotřebují. Letní pneumatiky nabízí v teplých měsících kvalitnější jízdní vlastnosti - lépe brzdí a jsou bezpečnější v zatáčkách. Při vyšší teplotě se rovněž lépe chovají na vodě. Mají též nižší hlučnost. Začátek dubna je ideální termín k výměně pneumatik. Objednejte se včas do pneuservisu. Čekací doby bývají dlouhé.

Nezanedbejte údržbu klimatizace

Potřeba klimatizace se objeví už při prvních jarních slunečních dnech. Je zapotřebí zkontrolovat její funkčnost a rovněž ji vydesinfikovat speciálními čističi. Pravidelně, minimálně jednou za dva roky, je nutné měnit kabinový filtr klimatizace, abyste zabránili šíření různých bakterií a plísní. Dalším zdrojem choroboplodných zárodků bývá výparník. Může se z něj šířit nejen zápach, ale opět i bakterie či viry. Klimatizaci si nechte vždy vyčistit profesionálně v autoservisu.

Jak jste na tom s olejem?

Pravidelná výměna oleje prodlužuje našemu autu výrazně jeho životnost. S jarní servisní prohlídkou si nechte rovněž zkontrolovat stav vašeho oleje. Rozhodně nikdy nečekejte až na chvíli, kdy se vám rozsvítí kontrolka. A pokud k tomu dojde, skutečně automobil odstavte a nesnažte se již nikam dojet. Problémy s motorem dokážou váš automobil definitivně odepsat.

Brzdy jako základ bezpečné jízdy

Představa selhání brzd je pro mnohé z nás noční můrou. Problémy však dokážou vznikat i tím, že se sníží účinnost brzd. Proto je nutná jejich pravidelná údržba. Nechte si na jaře brzdy prokontrolovat: vyčistit, případně vyměnit brzdové destičky a kotouče. Nezapomeňte ani na stav brzdové kapaliny a prověření těsnosti brzdového vedení. Prodloužíte tak svým brzdám životnost a zvýšíte bezpečnost vaší jízdy pro sebe i další účastníky provozu.

Jarní očista - ale pořádně

Po zimě si naše auto zaslouží důkladnou očistu. Nestačí vysavač pro interiér a běžné mytí v myčce. Vhodné jsou speciální myčky, které odstraní usazené chemikálie z posypových solí i na těžce dostupných místech a z celého podvozku.

Maličkosti, na kterých záleží

Věnujte se však i maličkostem, které jsou poměrně snadné na kontrolu a levné na výměnu, ale záleží na nich provozuschopnost a bezpečnost vašeho automobilu. Vyměňte například stěrače, nebo alespoň gumičky stěračů. Zažádejte si v autoservisu o kontrolu stavu vašeho akumulátoru. Přesvědčte se o tom, že vám dobře svítí světla a doplňte si náhradní žárovky do automobilu. Zkontrolujte, zdali máte v automobilu vše potřebné po ruce pro případ nehody nebo nechybí něco z povinné výbavy.

Podívejte se i na své pojištění automobilu

Neopomeňte samozřejmě ani kontrolu svého pojištění. Nestálo by za to zvážit změnu? Máte skutečně to nejvýhodnější povinné ručení? A co havarijní pojištění? Nejlepší je vše prověřit ve vhodné kalkulačce, která nabízí srovnání pojištění. Najdete ji na www.top-pojisteni.cz. A jak vybírat? Nejlevnější není vždy nejlepší, využijte i porovnání dle kvality.

Nepodceňte ani různá připojištění. Například pojištění čelního skla je nyní na jaře velice aktuální. Odletující kamínky ze silnice po zimní údržbě způsobují problémy zcela pravidelně. A výměna čelního skla není vůbec levná záležitost.