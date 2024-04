Jak poznat podvod: Vyhněte se chybám, které vás mohou stát celé jmění

Také jste už někdy vyhráli? Nebo si vás nečekaně našel právník prastrýčka, o kterém jste nikdy neslyšeli? Případně se do vás na Instagramu zamiloval americký voják, který se necítí bezpečně s celým žoldem v kapse, a tak vám ho potřebuje poslat na účet? Také vám znenadání mohla v nesmírně urgentní věci napsat vaše banka, vydavatel vaší kreditní karty, daňový úřad, letecká společnost nebo přítel v nouzi.

Všechny tyto scénáře mají kromě jiného společný cíl – získat citlivé informace o vás, vašem bankovním účtu, přístup k vašemu počítači a v konečném důsledku vaše peníze. Obezřetnost je proto namístě.

Pokud se takový mail ve vaší schránce nikdy neobjevil, jste mezi internetovými uživateli opravdovým jednorožcem. A pokud patříte k většině, tak byste si měli zapamatovat klíčové slovo, kterým se takové nekalé aktivity označují. Seznamte se s online neduhem jménem phishing.

Terčem útoku můžete být vy i vaše firma

Jde o formu podvodu, při kterém se útočník pokouší získat citlivá data nebo nainstalovat do vašeho počítače škodlivý software a získat tak kontrolu a přehled o vašich aktivitách online.

Tyto útoky mohou být namířené vůči jednotlivcům i vůči organizacím. Své o tom ví například Crelan Bank z Belgie, která kvůli podvodnému e-mailu, který se tvářil jako nařízení jejího CEO, přišla o více než 75 milionů eur. Phishingové aktivity jsou dnes už opravdu velmi sofistikované, a proto musíte věnovat pozornost každému detailu.

Zkuste si kvíz

Název phishing se poprvé objevil v roce 1995. Jde o modifikaci termínu „fishing“ / rybolov. Poukazuje na využití různých návnad při lovu na citlivé informace.

Phishing totiž obvykle útočí na jeden z našich pudů. Nejčastěji na touhu po bohatství nebo strach, případně soucit. Velice často jsou tyto e-maily spojované také s reálnými událostmi – například fiktivní charitativní sbírka na pomoc obětem přírodní katastrofy nebo rozsáhlé nehody.

Jaké druhy podvodů na vás mohou číhat?

Podvodný mail je jen jednou z cest, jak se online útočníci snaží získat citlivá data. Na pozoru byste se měli mít také na sociálních sítích, při komunikaci přes zprávy, ale i při telefonickém kontaktu nebo při nakládání s SMS zprávami.

Všude tam na vás mohou číhat, abyste ve slabé chvilce klikli na pochybný odkaz, otevřeli nakažený soubor nebo vyplnili podvodný formulář. Útočníci mohou takto získat citlivá data, přístup k vašim financím, nebo dokonce k celému vašemu účtu a vaší identitě.

Jak rozeznat podvod?

Máte dvě možnosti – dáte na svou intuici, nebo budete věnovat pozornost důležitým detailům. První možnost je značně riziková a nemusí se vám vyplatit. Zvlášť pokud vezmete do úvahy, že každý den se do světa vypraví hledat svou oběť až 3,4 miliardy takových podvodných e-mailů.

Štěstí přeje připraveným, proto je dobré znát hlavní znaky, kterými se phishing vyznačuje:

• Vymyšlená adresa odesílatele – věnujte pozornost tomu, z jaké adresy byl e-mail odeslán. Podvodné maily jsou obvykle zasílané z různých free služeb, nebo dokonce z domén upravených tak, aby připomínaly jméno a doménu existující organizace. Může se tak k vám dostat mail z domény @support_sporitelna.cz, @pruzkum-paypal.de nebo @delivery_ebay.at.

• Chyby v doméně odesílatele – odesílatel také může operovat s naší nepozorností a posílat e-maily z adres, které jsou jen s nepatrným překlepem. Kdo by pochyboval o pravosti mailu, když přijde z adresy @amazom.com nebo @micrsoftonline.com.

• Nedbalý text mailu – Protože útočníci jsou velice často ze zahraničí, může být text mailu podivně strukturován. Využívají obvykle překladače a automatizované způsoby kontroly gramatiky, a tak mail většinou zní cize.

• Obsahuje přílohu – může jít často o fotografie nebo pdf dokumenty. Na přílohy od neověřených odesílatelů nikdy neklikejte. Neukládejte je do svého počítače ani je neotvírejte. Podobně se problém může skrývat i u odkazů na vzdáleně načítané obrázky přímo v doručené zprávě. Pokud se vám e-mail zdá podezřelý, ponechejte externí obrázky skryté.

• Obsahuje odkaz na podezřelou stránku – adresa stránky, na kterou se vás útočník snaží nasměrovat, neodpovídá adrese, kterou organizace běžně používá. Například platbanetflix.com nebo reserch-paypal.com. V tomto případě musíte být obzvlášť obezřetní.

Pamatujte si: • Adresa, která se zobrazí v e-mailu, nemusí být totožná s adresou, na kterou odkaz opravdu směřuje – Jak adresu ověřit? Zkopírujte odkaz a vložte ho do nového, ideálně anonymního okna internetového prohlížeče. • Bezpečnost cílové adresy je nejlépe si ověřit platností bezpečnostního certifikátu – Jak ověřit certifikát webu? Klikněte na ikonu v řádku url adresy a vyberte informaci o spojení. V zobrazeném okně hledejte informaci o platnosti certifikátu. • Mimochodem – i v případě odesílatele může platit, že jeho zobrazená adresa je podvržena. Jak ověřit adresu odesílatele? Záleží na konkrétním e-mailovém klientovi nebo službě, ale ve většině z nich můžete kliknout na adresu odesílatele a v zobrazeném okně zkontrolovat adresu uvedenou mezi znaky <[email protected]>.

• E-mail vyžaduje urgentní akci – Podvodné e-maily jsou obvykle psané tak, aby ve vás vyvolaly dojem, že jednat musíte opravdu ihned. Abyste prostě neměli čas nad jejich obsahem ani chvíli přemýšlet.

Best practices: TOP 5 praktik, aby váš e-mail zůstal v bezpečí

1. Buďte obezřetní – může se vám zdát, že to opakujeme až příliš často, ale je to opravdu to nejdůležitější. Stačí malá nepozornost a zaděláváte si na zbytečné problémy.

2. Maily prostě smažte – pokud vám přijde podezřelý mail, nahlaste ho jako spam nebo jednoduše smažte. Rozhodně e-mail nepřeposílejte dál.

3. Zabezpečte svou mailovou schránku – silné heslo (preklik na článok o silnom hesle) a dvoufaktorová autentizace (preklik na článok o 2FA) vás sice neochrání před doručením podezřelých mailů, ale výrazně pomohou tomu, aby útočník nezískal nad vaším mailem kontrolu.

4. Nastavte si alternativní mail a zkontrolujte kontaktní údaje – pokud bude vaše schránka i tak napadena, mohou tyto informace hrát zásadní roli při obnově přístupu.

5. Nekonejte zbrkle – pamatujte na staré známé rčení, že nic se nejí tak horké, jak se uvaří. Bez ohledu na to, jak urgentní je zpráva doručená do vaší schránky, určitě máte prostor na to, abyste se nad jejím obsahem mohli na chvíli zamyslet.

Zkontrolovat nastavení mojí mailové schránky:

• mail Centrum.cz (https://user.centrum.cz/)

• mail Volny.cz (https://vuser.centrum.cz/)

• mail Atlas.cz (https://auser.centrum.cz/)