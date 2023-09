Jak poznat férovou autopůjčovnu? Díky našim tipům budete mít při výběru jasno

Nenechte se oklamat. Tady jsou kritéria, podle nichž poznáte důvěryhodnou autopůjčovnu.

Máte obavy, abyste si online nezarezervovali auto a půjčovna vám pak nevydala úplně jiný model? Nebo abyste na přepážce nemuseli připlácet, i když na webu byla uvedená výrazně nižší cena? Okolo pronájmů mnohdy panuje nedůvěra. Jak najít autopůjčovnu, která s vámi bude jednat na rovinu a nenaúčtuje vám tisíce korun navíc?

Otázky, které vám pomohou při výběru autopůjčovny





· Má autopůjčovna dostatečně kladných referencí?

Recenze jsou všeříkající. Najdete tam spoustu zajímavých informací - včetně negativních historek, které se na webu nedočtete. Před tím, než si zarezervujete auto, udělejte malý průzkum, co o autopůjčovně říkají na Googlu, webu Firmy.cz nebo na Facebooku. Kvalitní autopůjčovnu poznáte podle toho, že má alespoň 80 % pozitivních recenzí. A také podle počtu referencí - sehnat 50 nepravdivých referencí sice není problém, co ale takových 1000? To už by přeci jen nikdo nepsal.

· Jaké služby jsou v ceně?

Kvalitní autopůjčovna si svých klientů váží a snaží se jim dát nabídku, která pokryje všechny jejich potřeby a zajistí bezstarostnou jízdu. V ceně by mělo být povinné ručení, havarijní pojištění a samozřejmě také servis, pokud by došlo k poruše auta (s tím souvisí i bezplatné poskytnutí náhradního vozu). Pokud narazíte na autopůjčovnu, která si za každou z těchto služeb bere peníze navíc, doporučujeme hledat dál.

· Jaké poplatky si účtuje?

Na první pohled vypadá cena za auto velmi dobře. Při detailnějším zkoumání zjistíte, že se k částce započítává celá řada poplatků nebo skrytých sankcí, o kterých jste předem nevěděli (například za cesty do zahraničí nebo pokud auto bude řídit další člověk). Férové autopůjčovny jsou transparentní a s cenou ani poplatky se netají. To je důležité hlavně u dlouhodobých pronájmů aut, během kterých se skryté poplatky mohou nepříjemně nasčítat a na konci může být vyúčtovací faktura i na několik desítek tisíc. Na poplatky jsme se zeptali i majitele autopůjčovny Taggart, Ilji Larionova: "Je v tom hodně pravdy a jedná se o častou taktiku půjčoven. Mezi frekventované skryté poplatky patří: povinné čištění vozů, cestování do zahraničí, jízda po dálnici, další řidič, pokuty za rychlojízdu (nad 130 km/h), poplatek za pojištění, poplatek za nevrácení v potřebný čas (tím nemyslím den navíc, ale že vám dají klidně i 3× větší částku s odůvodněním, že ztratili lukrativní zakázku), poplatek za letištní pronájem (spíš v cizině) nebo poplatek za mladého či nezkušeného řidiče. Taggart žádné takové poplatky nemá."

Tip: Zkontrolujte také, jakou kauci si autopůjčovna účtuje, a hlavně v jaké výši. Běžné je rozmezí 15-20 000 Kč u standardních nových aut.

· Do jaké míry je flexibilní?

Najedete o pár stovek kilometrů navíc nebo potřebujete auto prodloužit o pár dnů. V takových případech vám autopůjčovny neváhají dát tučnou pokutu. Naštěstí však najdete i autopůjčovny bez omezení km. Pro mnoho klientů je přitom flexibilní pronájem auta k nezaplacení.

· Má moderní web?

Kvalitním autopůjčovnám záleží na své image a nebojí se investovat do moderního a reprezentativního webu. Pokud si rozkliknete stránky autopůjčovny, které běží bez jakékoliv změny už desítky let, něco je špatně. Zastaralý design, grafika a neaktuální informace můžou být známkou toho, že autopůjčovna nemusí dobře fungovat.

U nás v Česku existuje několik autopůjčoven, jež skutečně splňují všechny výše zmíněné požadavky. Jednou z nich je právě Taggart, kterou si zákazníci oblíbili pro její transparentnost, flexibilitu a dobré ceny. Ať už hledáte krátkodobý pronájem auta, nebo pronájem na několik měsíců, s touto půjčovnou neuděláte krok vedle.