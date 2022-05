Jak ochránit peníze v době vysoké inflace? Zachrání vás akcie, zlato či něco jiného?

Inflace v dubnu překonala 14 %. Ochránit své úspory za takové situace není snadné, ale lze to.

Pokud jste si všimli, že chalupa, kterou si chcete rezervovat na nadcházející letní dovolenou, je dražší než loni nebo že se vám zvýšil účet za potraviny, i když kupujete stále totéž, jste svědky inflace. Co vlastně inflace dělá? Jednoduše snižuje hodnotu vašich vydělaných peněz, ale zároveň ukrajuje i kupní sílu - tedy množství statků, které si za stejné množství peněz můžete koupit - z vašich úspor.

Pokud jsme svědky dvouciferné inflace - neboli růstu cenové hladiny - jako v posledních měsících, znehodnocuje inflace opravdu podstatnou část vašich úspor. Dubnová 14% inflace jednoduše znamená, že hodnota stokoruny z letošního dubna odpovídá 86 korunám z loňského dubna - není to alarmující? Pokud jste pak měli před rokem uspořený milion korun jeho současná reálná hodnota po 12 měsících činí 860 000 Kč.

Nechcete nechat inflaci, aby snižovala hodnotu vašich peněz? Co s tím?

V současné situaci se téměř ideálně jeví české státní protiinflační dluhopisy, jejichž roční výnos odpovídá inflaci, kterou za daný rok vykáže ČNB. Vláda tyto dluhopisy v době nízké inflace velmi ráda vydávala. V současnosti však s emisí protiinflačních dluhopisů nemůžete počítat - proč by si český stát půjčoval peníze od lidí s úrokem, který může v letošním roce činit klidně 10 nebo více procent? Lidé, kteří nenakoupili tyto dluhopisy při poslední emisi 3. 1. 2022, tak mají pravděpodobně smůlu. Co dalšího se nabízí?

Akcie (potažmo ETF fondy) mohou být rovněž vhodné jako dlouhodobá ochrana proti inflaci. Investování do akcií je účinnou pojistkou proti inflaci, protože akciový trh má tendenci ji překonávat. To je dlouhodobě ověřený fakt. Rychlý růst cenové hladiny je však tvrdý pro jednotlivé podniky - i ony absorbují vyšší ceny a musí využívat více hotovosti - klesá jim čistý zisk, aby udržely stejnou úroveň produktivity. Neměli byste se proto bát krátkodobých propadů ceny akcií, protože z dlouhodobého hlediska by vám měly prokázat dobrou službu.

Pokud jste ve světě investování nováčkem, je třeba si k nákupu akcií pořídit účet na obchodní platformě. Kde hledat? Velmi širokou nabídku akcií a doplňkových služeb i platformu v českém jazyce nabízí například RoboMarkets. Jakmile si otevřete obchodní účet, můžete začít nakupovat akcie. Jako nejlepší "ochránci" před inflací se jeví společnosti vyrábějící spotřební zboží - ať už elektroniku - akcie Apple, nebo zboží denní potřeby - akcie Coca-Cola, PepsiCo, Procter&Gamble a další. Zejména společnosti, které vyrábějí, distribuují nebo prodávají zboží denní potřeby, si povedou v době inflace dobře, protože mohou inflaci okamžitě promítnou do ceny svých výrobků - toaletní papír nebo potraviny si zkrátka nepřestanete kupovat, protože jsou dražší.

Pokud už v současnosti do akcií investujete měli byste mít na paměti, že aktuální problémy s inflací budou pravděpodobně přechodné, takže buďte opatrní a neprovádějte ve svém portfoliu drastické změny, které by mohly výrazně snížit jeho výkonnost v případě poklesu inflace. Diverzifikace zkrátka funguje bez ohledu na to, zda inflace roste, stagnuje nebo klesá.

Zlato, komodity a kryptoměny? Riskantní hra s nejistým výsledkem

Zlatu jsou dlouhodobě připisovány vlastnosti uchovatele hodnoty a ochrany proti inflaci. Pokud se však podíváme na tvrdá data, zdá se, že je tato charakteristika spíše přežitkem. Cena zlata se i v současné době pohybuje na přibližně stejné úrovni jako v říjnu 2012, přestože inflace za poslední dekádu hodnotu peněz výrazně snížila a ani v posledním půl roce cena drahého kovu příliš neroste. Co nám to říká? Zlato má samozřejmě své místo v investičním portfoliu investora, nicméně jako ochránce peněz před inflací v posledních letech selhává. Jako o uchovateli hodnoty o něm můžete přemýšlet, ale v opravdu dlouhodobém horizontu - v řádech desítek let.

Dále lze uvažovat o komoditách, což jsou ale investice, které nejsou vhodné pro běžného člověka. Ceny surovin, jako je ropa, kovy a zemědělské produkty, obvykle rostou spolu s inflací, takže mohou být dobrým zajištěním. Jednak se však špatně nakupují - obvykle prostřednictvím komplikovaných finančních nástrojů - a investoři by měli vědět, že komodity mohou být také velmi rizikové. Ceny komodit do značné míry závisí na nabídce a poptávce, které jsou velmi nepředvídatelné. To z nich dělá rizikovou investici.

A nakonec tu máme stále více propírané kryptoměny. Bitcoin je často popisován jako "digitální zlato" a teoreticky by měl chránit před inflací kvůli své omezené nabídce. Stále však nevíme, zda bude dobrým zajištěním proti inflaci v dlouhodobém horizontu, protože jeho historie je prostě příliš krátká. Problémem jsou také výrazné výkyvy jeho ceny, což je charakteristické nejenom pro Bitcoin, ale ještě více pro další kryptoměny.

Slovo závěrem

Investoři mají řadu možností, jak ochránit své peníze před inflací a nejbezpečněji se jeví protiinflační dluhopisy, které však momentálně nejsou k dispozici. Pokud tak uvažujete o ochraně svých peněz, zauvažujte o akciích - mějte však přitom na paměti, že byste do akcií neměli investovat peníze, které budete v příštích 5-10 letech potřebovat.

Pokud vás téma investování a ochrany peněz před inflací zajímá, na webu Finex.cz, kde jsou i složitá témata vysvětlována srozumitelnou a čtivou formou, se můžete dozvědět mnohem více informací.