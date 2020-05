Jak ochladit dům v letních měsících

Článek se zaobírá tématem jakým způsobem zabránit nebo maximálně omezit přísun tepla skrz konstrukci do domu. U současných moderních staveb je kladen vysoký důraz na zabezpečení proti únikům tepla v zimě. Přitom ve světě již několik let běží debata o tom, že větším a těžším problémem moderních staveb není únik tepla v zimě, ale přebytek tepla v letních měsících. Jinak řečeno je zásadní otázkou

Která část domu je nejvíce tepelně zatěžována od slunce? Jednoznačně střecha.

Každá stavba, každý rodinný dům, každý bytový dům má střechu a přes tuto střechu přijímá extrémní množství tepla. A nedej bože, když jsou tam i střešní okna bez vnějších žaluzií, to pak máme v letních tropických teplotách problém téměř neřešitelný.

Zkusme si nastínit pár základních možností jak si v létě od tepla ulevit, jak mu zabránit, aby nám proniklo teplo do interiéru. Z hlediska vnějších stěn máme domy dobře obalené tepelnou izolací, tudy teplo téměř neprojde. V otvorech máme okenní rámy s izolačními skly. Tudy už nějaké teplo projde, ale množství záleží na přímém slunci a světových stranách. Proto je problém větší u jižních oken. Dnes již některé firmy ve světě nabízejí samo-zatmavovací skla, která na základě rozdílu slunečního světla na čidlech uvnitř a venku dokážou v celé své ploše sklo zatemnit, zčernat. Toto řešení je prozatím poměrně drahé, ale perfektně účinné. Prozatím se toto řešení používá především pro velké administrativní budovy s prosklenou fasádou, kde se s vysokou investicí do tohoto systému počítá již od začátku.

U běžných staveb rodinných domů je mnohem častější i levnější užití venkovních žaluzií na oknech, které omezují vnikání tepla dovnitř. Dokážou být velice účinné a je jen otázka jak moc správně je používáte.

Zásadní problém stavby, na který se zapomíná, je kvalitní odvětrání podstřešního prostoru. V otázce zateplení stropu pod střechou se již umíme orientovat. Norma nám říká správnou tloušťku tepelné izolace. Ale to není vše.

V létě ovšem musíme počítat s tím, že se tepelná izolace chová pouze jako brzda průniku tepla. Tepelný spád je obrácený a navíc výrazně vyšší v létě než v zimě. Množství tepla a teplota, která na střechu působí je totiž výrazně vyšší.

Musíme si uvědomit, že tepelná izolace má v létě za úkol pouze brzdit tepelnou energii až do noci, kdy dochází k přirozenému poklesu teploty. Noc je právě zásadní pro celkové ochlazení domů. Střecha se tam podchladí na okolní teplotu a oddechne si.

Pokud ovšem máme pod střešní krytinou a střešní fólií volný prostor, vzduchovou kapsu, tak ten se nám během slunečného dne intenzivně nahřeje, teplo se naakumuluje nejen do izolace, ale o do okolních konstrukcí. A vznikne problém co s tímto přebytečným akumulovaným teplem, které je nežádoucí a kterého se musíme pokud možno co nejrychleji zbavit. Zde jde o čas.

Proto hraje zásadní roli odvětrání půdního prostoru a to po dobu celých 24 hodin, aby se teplo co nejméně přes den akumulovalo do konstrukcí domů, a aby mu bylo umožněno v noci z domu a jeho konstrukcí uniknout. K větrání půdy můžeme použít buď různé nucené ventilátory atd., nebo můžeme využít samočinné bezelektrické ventilační turbíny LOMANCO, které nám pomohou s nulovými provozními náklady půdní prostor odvětrávat a veškeré přebytečné teplo co nejrychleji odvádět pryč z objektu. Kvalitním odvětráním půdního prostoru docílíte snížení tepelné zátěže objektu a v interiéru se to může projevit poklesem teploty o 3-4°C.

Pro klasický rodinný dům rozměru 10 x 10 m dostačují 2 hlavice BIB12 a pro větší domy nebo domy obdélníkového tvaru je dobré si nechat udělat návrh i s případnou realizací přímo u technika firmy LOMANCO, Ing. Radima Otýpky ([email protected]).

Pro případy větších objektů se doporučuje kombinovat ventilační turbína z malým úsporným přídavným ventilátorem řízeným teplotním čidlem. Tento systém hlídá teplotu v půdním prostoru a v případě překročení nastavené hodnoty dochází k automatickému nárazovému provětrání tohoto prostoru. Použití tohoto kombinovaného systému je velice energeticky úsporné, protože z větší části dostačuje k činnosti pouze samostatná turbína Lomanco a jen v nejkritičtějších tropických dnech se aktivuje pomocný ventilátor.

Odbornými pokusy bylo zjištěno, že nehraje zásadní roli typ a kupodivu ani barva střešní krytiny, ale především kvalita provětrání prostoru pod střechou a to nejen nad střešní pojistnou folií, ale hlavně pod ní.

Proto si určitě nechte udělat návrh řešení pro Váš dům a pamatujte, že teplo, které se v domě neakumuluje, tak pak nemusíte složitě odstraňovat. Až v konečném důsledku můžete instalovat ke chlazení objektu klimatizace, ale pokud jí odlehčíte snížením počáteční teploty, tak o to menší bude mít s chlazením práci a klimatizace se Vám odmění nižšími provozními náklady.

Udržet komfort bydlení i v letních měsících lze, ale je potřeba na to být řádně připraven.