Jak na to, aby vám květina dělala dlouho radost?

Není ženy, kterou by květina nepotěšila. Vykouzlí úsměv na tváři, rozzáří oči, zahřeje u srdíčka. Dlouho bychom se z ní rády těšily, ale jak na to, aby během pár dnů neuvadla?

Pečovat o květiny se může zdát snadné. Stačí jim přeci voda, ne? Chyba lávky. Správná péče je základ úspěchu. Když se jim budete věnovat, odmění vás. Budete se z jejich krásy radovat delší čas. Za to to přeci stojí.

Řiďte se následujícími radami a sami uvidíte, jak vám budou kvést před očima.

Vybírejte čerstvé květiny

To je rada spíš pro ty, kteří květinu pořizují. Nekupujte řezané květiny za každou cenu. Vybírejte si a když se vám - byť jen maličko - nebude zdát, vyberte jinou, hezčí.

Ke kytičce darujte i výživu

Z dobrého květinářství si kromě kytice odnesete taky malý sáček přilepený na stoncích. Jedná se o speciální výživu, která kromě živin obsahuje i desinfekci. Zpomalí tvorbu bakterií a voda zůstane krásně čistá, nebude se kalit.

Vyberte vhodnou vázu

Neměla by být ani příliš velká, ani příliš malá. Před tím, než do ní vložíte květiny, vypláchněte ji. Až pak do ní nalijte vodu a tu každé 2 dny měňte. Věděli jste, že stonek by měl být ve vodě ponořený maximálně do výšky 4 cm?

Seřízněte stonky

Žádná květina nepatří hned do vody. Když ji dostanete, neutíkejte hned pro vázu. Nejprve stonek každé květiny šikmo seřízněte. Každé 2 dny to zopakujte.

Nezapomeňte také odstranit ze stonků všechny listy, které by se jinak máčely ve vodě.

Není voda jako voda

Ideální je převařená a vychladlá voda. Kdo ale dopředu ví, že dostane kytici? Postačí, když vodu necháte pár hodin odstát. A přidejte do ní trochu kyseliny citronové. Zabráníte množení mikroorganismů.

Mezitím stonky květin zabalte do vlhkého kapesníku, aby měly aspoň nějakou vláhu.

Nemíchejte staré a nové květiny

Nikdy je nedávejte dohromady. Každá kytice si zaslouží čistou vázu a čistou vodu.

Slunce a průvan jim nesvědčí

Dobře vyberte místo, kam vázu postavíte. I taková zdánlivá drobnost hodně ovlivní, jak dlouho se z kytice budete radovat. Řezaným květinám nesvědčí ani přímé slunce, ani mráz. O průvanu nemluvě.

Místo vyberte tak, aby na ně netáhlo, ale zároveň aby nebyly příliš blízko k topení. Nesvědčí jim ani cigaretový kouř.

Věděli jste, že by neměly být ani v blízkosti jablek a dalšího ovoce? To totiž uvolňuje etylen, který jim vůbec nesvědčí. Rychle pak vadnou.